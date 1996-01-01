И рыбку сбыть, и не поперхнуться

Рыбная отрасль Дальнего Востока впервые за последние 10 лет находится в зоне стабильности. Правда, эта относительная стабильность имеет все шансы в ближайшие годы трансформироваться в административно-принудительное государственное регулирование, итогом которого станет ослабление России как рыбной державы на мировом рынке рыбопродукции.

Наибольшую тревогу у рыбаков сегодня вызывает факт вмешательства государства в принципы ведения рыночного бизнеса. Буквально несколько недель назад в общественные организации рыбаков пришел проект постановления о введении в 2011 г. системы рыбных бирж.

"Подразумевается, что компании должны будут 25% от общего количества добытых в исключительной экономической зоне России биоресурсов реализовывать через эти торговые площадки. Однако механизм пока не совсем понятен рыбакам", - утверждает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий МАРТЫНОВ.

Представители рыбодобывающих компаний более резки в своих комментариях. "Сегодня в рыбной отрасли ставится под вопрос такая основа предпринимательства, как свободная торговля, - считает директор юридического департамента компании НБАМР Наталья КАЗАКОВА. - Получается, что компания купила право на добычу биоресурсов, добыла этот ресурс, сделала из него продукт. На этом ее свобода торговли закончилась. Ей указывают, что этот продукт в обязательном порядке нужно задекларировать, а теперь еще и будут указывать, через кого продавать".

Напомним, что создание института биржевой торговли лежит в основе концепции "Рыба на берег". Впервые о биржевой торговле заговорили в 2007 г. Глава Россрыболовства Андрей КРАЙНИЙ заявил, что вся рыбопродукция должна реализовываться на рыбных биржах. Всего в России планировалось создать 5 рыбных площадок в крупнейших портах страны: Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Мурманске и Калининграде. Также было заявлено о тестовых торгах. Однако потом видение рыбных бирж поменялось.

"Если говорить о биржевой торговле, то в нашей стране она себя не показала. Даже нефтяная биржа не заработала. Поэтому мы имели в виду не торговлю через биржи, а проведение аукционов. Мы просто в понятиях не разобрались. Для меня биржевая торговля - это механизм определения рыночной цены. Он должен быть прозрачен. Но к этому вопросу мы еще вернемся", - заявил рыбопромышленникам глава Россрыболовства Андрей Крайний на совещании во Владивостоке.

Но на главный вопрос - что будет, если через этот механизм продать рыбу не получится - ответа пока не прозвучало. В начале сентября были проведены тестовые торги, на которых попытались продать 380 тонн пикши. Выставленная на аукцион рыба не получила ни одной заявки.

Рыбу на берег завернуть не проблема, считает большинство рыбаков. Вопрос, что потом с этой рыбой делать. 25% - а это сотни тысяч тонн - в России могут быть не проданы. "Если есть задача забить рыбой холодильники, то эта норма закона их забьет. Но холодильники - это не конечный потребитель, и даже не оптовый. Это складские помещения, откуда рыба уходит в торговые сети, а они не могут продать данный объем", - считают рыбаки.

"Мы не раз слышали о том, что в других странах есть рыбные биржи, - утверждает президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. - Анализ деятельности этих рыбных бирж показал, что в 22 странах мира существуют учреждения, к которым чаще всего применяется общий собирательный термин - "рыбные биржи". И этот термин многими неправильно трактуется. Прежде всего, отмечу, что решение о создании торговых площадок принималось рыболовными предприятиями добровольно. Торговые площадки создавались на базе сбытовых кооперативов и при их финансовом содействии. Существуют только два примера, когда торговая площадка не является собственником выкупаемых водных биоресурсов, - аукционы в Пусане и Сиэтле. Однако и здесь форма проведения торгов не имеет ничего общего с процедурами и правилами, применяемыми на товарных и фондовых биржах. Торги проводятся только после тщательной экспертизы товара и только в форме аукциона. Цены на один и тот же вид продукции могут различаться в разы. Причем предыдущие ценовые котировки не являются основанием для ценообразования в будущем (в отличие от бирж, для которых эта функция - одна из основных). Поэтому рыбные торговые площадки - это принципиально иной по своему экономическому содержанию и организационно-правовым формам и процедурам механизм, чем товарные и фондовые биржи".

На самом деле практика введения рыбных бирж в разных странах наглядно доказывает, что это банальная система операционного менеджмента в области сбыта. Обычная схема: рыбодобывающее предприятие добывает определенный объем даров моря. Она отдает его крупному оптовику. Как правило, в дальневосточном бассейне, а здесь добывается 80% всей рыбы, выловленной в исключительной экономической зоне РФ, большинство крупных трейдеров - это иностранные компании. И дело здесь даже не в том, что наши компании непатриотичны и поэтому продают рыбу за рубеж. Бизнес работает по правилам, установленным на мировом рынке рыбопродукции. Он плотно интегрировался в международное сообщество, и рвать установленные связи невыгодно ни одной рыбодобывающей компании.

Возможно, что реформаторы рыбной отрасли это отлично понимают, но дать задний ход уже невозможно. Обещанная населению страны дешевая рыба должна появиться в магазинах, поэтому, скорее всего, можно ожидать, что компании понесут значительные финансовые потери при поставках на российский берег. Ведь только система обязательного декларирования привела к повышению таможенных пошлин на 11%. А продажа на аукционе или бирже - это дополнительный посредник, который тоже хочет заработать.