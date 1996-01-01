Продажа пива на пляжах и в местах массового отдыха запрещена

С 1 сентября во Владивостоке запрещена розничная продажа пива на территории пляжей и мест массового отдыха, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Новая норма содержится в подписанном накануне постановлении "О внесении изменений в постановление главы администрации города от 16.12.2005 № 1620".

Согласно принятому документу, запрещена розничная продажа, в том числе в розлив, и распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в местах общественного питания, расположенных на территории Спортивной Гавани, площади Борцов за власть Советов, в Покровском парке, парке им.Лазо, на пляжах бухт Лазурная, Фёдорова, Патрокл, Щитовая, Тихая, Соболь, Улисс, м.Токаревского, м.Артур, м.Кузнецова, м.Змеинки, в районе станций Седанка, Моргородок, Садгород, Океанская.

Продажа и потребление пива разрешены в пределах Спортивной набережной на предприятиях общественного питания "Император", "Чикаго", "Пятый океан", "Мауро Джанванни". Милиция строго следит за соблюдением данной нормы.