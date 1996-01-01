Амнистия дач продолжается

На дворе август - время отпусков, но многие приморцы именно сейчас занимаются вопросами оформления своих дач в собственность, в очередях проводя свой летний отпуск.

Закону "о дачной амнистии", упростивший процедуру оформления прав на земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости, уже три года. Как свидетельствует статистика Управления Федеральной регистрационной службы (Росрегистрации) по Приморскому краю, все больше приморцев оформляют свои права в упрощенном порядке. Всего за январь-июль этого года зарегистрировано 4821 право в отношении "дачных" объектов недвижимости, что на 37% превышает показатели первых семи месяцев прошлого года.