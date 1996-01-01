Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье СРО пока нет
Уже в следующем году количество строительных компаний в Приморье значительно сократится, считает директор Приморского филиала ФГУ "Федеральный лицензионный центр" Владимир САМАРИН.
Строители собрались на встречу, чтобы обсудить ряд практических вопросов становления системы саморегулирования в строительной отрасли Приморского края.
Директор Альянса строителей Приморья Сергей ФЕДОРЕНКО рассказал о ситуации с формированием саморегулируемых организаций (СРО) в РФ. Ростехнадзор зарегистрировал уже около 50 СРО, из которых 29 - строительные. Две из них зарегистрированы на Дальнем Востоке - в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске. Еще до 50 некоммерческих партнерств со всей страны сейчас проходят процедуры рассмотрения документов.
В Приморье пока что так и не появилось ни одной СРО, хотя для целей саморегулирования уже создано шесть некоммерческих партнерств строителей. Как утверждают эксперты, лишь два из них имеют шансы зарегистрироваться в этом году, поскольку набрали достаточное число членов (не менее 100), и сейчас заняты формированием компенсационного фонда.
Для того чтобы успеть получить статус СРО к новому году, партнерствам необходимо подать документы не позднее октября. "Практика показывает, что на получение допуска СРО уходит не менее месяца, потому что Ростехнадзор часто возвращает документы на доработку. Еще месяц после регистрации выделен законом на обеспечение членов СРО свидетельствами о допуске к работам", - сообщил Сергей Федоренко, комментируя ситуацию.
Что же мешает будущим приморским СРО начать регистрацию? Только отсутствие компенсационного фонда! "Полностью собранный фонд является условием регистрации в Ростехнадзоре. Размер фонда должен соответствовать количеству участников: по 300 000 рублей на каждого члена партнерства, - рассказал Владимир Самарин. - Если соответствия нет, то документы сразу направляются на доработку".
В Альянсе строителей Приморья, который завершает подготовительные работы, на сегодня размер фонда составляет примерно 70% от минимально необходимого. Объясняется это, прежде всего, влиянием кризиса на строительную отрасль и тем, что многие строительные компании сейчас заняли выжидательную позицию. "Кто-то ждет окончания срока действия лицензии, другие определяются - кто из партнерств края зарегистрируется первым, чтобы вступить туда. Есть и те, кто намерен вступать в уже действующие СРО столицы или других регионов. Выбор партнерства - это право каждого строительного предприятия", - отметил Федоренко.
- В 2009 г. в Приморье действуют почти 3000 лицензий в области строительства, проектирования и изыскательских работ, из них 2400 приходится на строительство. С 1 января 2010 г., по нашим прогнозам, в крае будет работать 20% от этого числа, - отметил Владимир Самарин.
От введения системы саморегулирования в строительстве наибольшую выгоду получают заказчики и потребители. Если подрядная компания является членом СРО, то за ущербы в результате некачественного выполнения работ, допущенные ею, имущественную ответственность будет нести СРО. Даже если виновная фирма будет ликвидирована, то СРО, которое выдало ей допуск к работам, ответит за причиненный вред. По мнению законодателей, это приведет к существенной фильтрации строительного рынка и повышению контроля качества работ. Поэтому уменьшение количества компаний не должно привести к снижению потенциала отрасли в крае.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"