В Приморье СРО пока нет

Уже в следующем году количество строительных компаний в Приморье значительно сократится, считает директор Приморского филиала ФГУ "Федеральный лицензионный центр" Владимир САМАРИН.

Строители собрались на встречу, чтобы обсудить ряд практических вопросов становления системы саморегулирования в строительной отрасли Приморского края.

Директор Альянса строителей Приморья Сергей ФЕДОРЕНКО рассказал о ситуации с формированием саморегулируемых организаций (СРО) в РФ. Ростехнадзор зарегистрировал уже около 50 СРО, из которых 29 - строительные. Две из них зарегистрированы на Дальнем Востоке - в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске. Еще до 50 некоммерческих партнерств со всей страны сейчас проходят процедуры рассмотрения документов.

В Приморье пока что так и не появилось ни одной СРО, хотя для целей саморегулирования уже создано шесть некоммерческих партнерств строителей. Как утверждают эксперты, лишь два из них имеют шансы зарегистрироваться в этом году, поскольку набрали достаточное число членов (не менее 100), и сейчас заняты формированием компенсационного фонда.

Для того чтобы успеть получить статус СРО к новому году, партнерствам необходимо подать документы не позднее октября. "Практика показывает, что на получение допуска СРО уходит не менее месяца, потому что Ростехнадзор часто возвращает документы на доработку. Еще месяц после регистрации выделен законом на обеспечение членов СРО свидетельствами о допуске к работам", - сообщил Сергей Федоренко, комментируя ситуацию.

Что же мешает будущим приморским СРО начать регистрацию? Только отсутствие компенсационного фонда! "Полностью собранный фонд является условием регистрации в Ростехнадзоре. Размер фонда должен соответствовать количеству участников: по 300 000 рублей на каждого члена партнерства, - рассказал Владимир Самарин. - Если соответствия нет, то документы сразу направляются на доработку".

В Альянсе строителей Приморья, который завершает подготовительные работы, на сегодня размер фонда составляет примерно 70% от минимально необходимого. Объясняется это, прежде всего, влиянием кризиса на строительную отрасль и тем, что многие строительные компании сейчас заняли выжидательную позицию. "Кто-то ждет окончания срока действия лицензии, другие определяются - кто из партнерств края зарегистрируется первым, чтобы вступить туда. Есть и те, кто намерен вступать в уже действующие СРО столицы или других регионов. Выбор партнерства - это право каждого строительного предприятия", - отметил Федоренко.

- В 2009 г. в Приморье действуют почти 3000 лицензий в области строительства, проектирования и изыскательских работ, из них 2400 приходится на строительство. С 1 января 2010 г., по нашим прогнозам, в крае будет работать 20% от этого числа, - отметил Владимир Самарин.

От введения системы саморегулирования в строительстве наибольшую выгоду получают заказчики и потребители. Если подрядная компания является членом СРО, то за ущербы в результате некачественного выполнения работ, допущенные ею, имущественную ответственность будет нести СРО. Даже если виновная фирма будет ликвидирована, то СРО, которое выдало ей допуск к работам, ответит за причиненный вред. По мнению законодателей, это приведет к существенной фильтрации строительного рынка и повышению контроля качества работ. Поэтому уменьшение количества компаний не должно привести к снижению потенциала отрасли в крае.