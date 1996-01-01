Рыбный конгресс привлек иностранцев

Более 150 иностранцев подтвердили свое участие в международном конгрессе рыбаков, который пройдет с 8-10 сентября во Владивостоке. Об этом заявил на пресс-конференции вице-губернатор Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ.

Однако начал он с проблем лососевой путины: "Улов нынешнего года превзошел все ожидания рыбаков. Приморцы не участвуют в добыче напрямую, а, как правило, только помогают коллегам из других регионов. Это партнерство выгодно, поэтому более 30 судов из Приморского края работали на приемке лосося. Но не стоит ожидать, что рыба будет стоить копейки. Затраты на добычу рыбы серьезные: ее нужно не просто поймать, но еще и обработать, заморозить и суметь сохранить. Естественно, по бросовой цене ее никто не захочет продавать".

Второй участник пресс-конференции - председатель Приморской ассоциации рыбопромышленников Георгий МАРТЫНОВ подтвердил, что сегодня вывезти рыбу с Дальнего Востока - основная задача: "Этот вопрос будет решаться на самом высоком уровне. Глава федерального агентства по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ взял ситуацию на контроль. Думаю, что в ближайшее время железная дорога обеспечит для портов подвижной состав".

Однако участники пресс- конференции не стали драматизировать проблемы лососевой путины. "Пора переходить к перевозкам в рефрижераторных контейнерах - это совершенно другой уровень предоставления услуги и получения более качественного продукта на выходе. Проблема грузоперевозок сегодня - это проблема не самих портов, а их технического перевооружения. Этот вопрос мы не раз поднимали на Международном рыбном конгрессе. Необходимо переходить на интермодальный способ перевозки, и этот вопрос приобретает международный характер. А пока что у нас нет ритмичности поставок рыбопродукции, и железная дорога не может обеспечить должного ритма перевозок. Поэтому порты просто простаивают", - подчеркнул вице-губернатор.

Этот вопрос будет обсуждаться и на конгрессе рыбаков. Ведь на форуме профессионалов рыбного бизнеса в этом году ожидается прибытие 300 участников из России и других стран. Основная тема предстоящего конгресса - "Стратегии устойчивого управления рыболовством и поддержания стабильности рынков рыбопродукции". В рамках форума также пройдут IV Международная рыбохозяйственная выставка "Перспективы развития рыбной отрасли - 2009", Дальневосточный научно-промысловый совет и ставший уже традиционным телевизионный фестиваль "Человек и море".

Как подчеркнул вице-губернатор Приморского края Игорь Улейский, решения, отраженные в резолюциях предыдущих конгрессов, на 80% уже реализованы в нормативных правовых актах. Речь идет о внесении дополнений в Налоговый кодекс РФ, устанавливающих единый сельскохозяйственный налог для рыбодобывающих предприятий, возврат сбора за пользование объектами животного мира, а также снижение ставок сборов за пользование объектами водных биоресурсов.

- Участники рыбного конгресса не могут диктовать свои условия главам государств и правительствам, - считает председатель АРПП Георгий Мартынов. - Они могут только рекомендовать какие-нибудь предложения к рассмотрению. Наш конгресс уже имеет свой вес, и те предложения, которые он выносит, - не самоцель. Но прежде чем мы выходим с ними на правительство, они обсуждаются широкой рыбацкой общественностью. Основная задача нашего конгресса - озвучить те проблемы, которые существуют в рыбной отрасли России и зарубежья, и наметить пути их реализации.

В основе работы конгресса ряд круглых столов, на которых рыбаки будут обсуждать актуальные вопросы. Модераторами круглых столов будут чиновники Федерального агентства по рыболовству. Планируется, что на круглых столах будут обсуждаться проблемы введения института биржевой торговли, модернизации добывающего флота, экологической сертификации промысла.