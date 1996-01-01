Меняем лампочки

С 1 сентября с прилавков магазинов в 27 странах Евросоюза полностью исчезнут 100-ватные лампы накаливания - это предусмотрено реализуемой ЕС стратегией энергосбережения.

Следующим шагом, сообщает РИА "Новости", станет постепенная, в течение ближайших трех лет, замена всех видов традиционных лампочек на новые, потребляющие на 80% меньше электричества. Они будут дороже, но с большим сроком эксплуатации. Согласно оценкам европейских экспертов, использование ламп накаливания нового поколения позволит сэкономить в масштабах ЕС на потреблении электричества 5-10 млрд евро в год, что в пересчете на одну европейскую семью составит, по различным оценкам, от 50 до 166 евро.

Тем не менее, у энергоэкономичных ламп, которые производятся в Азии, уже нашлись критики. Они утверждают, что бытовые компакт-люминесцентные лампы не являются экологически чистыми - от них исходит электромагнитное излучение, а содержащаяся в них ртуть затрудняет их переработку.