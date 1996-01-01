Нефтяная биржа будет во Владивостоке

На прошлой неделе на встрече с руководителями владивостокских СМИ пресс-секретарь ОАО АК "Транснефть" Игорь ДЕМИН посоветовал местным журналистам изучать рынок нефтяных фьючерсов. По его мнению, Российская нефтяная биржа должна быть не в Санкт-Петербурге, как было заявлено ранее, а во Владивостоке.

Сырье, транспортируемое по ВСТО, могло бы продаваться на созданной во Владивостоке нефтяной бирже. Логика такого заявления строится на том, что отгрузка будет производиться из нефтепорта Козьмино, и с учетом разницы часового пояса нефтяным трейдерам в северной столице пришлось бы работать по ночам. Второй аргумент - сибирская нефть из Восточного трубопровода не ural и не brent. Собранное из сибирских месторождений сырье будет иметь свою марку. Еще в конце июля премьер-министр Владимир ПУТИН подписал постановление о введении специального кода для нефти, добываемой на 13 месторождениях Восточной Сибири, которые и будут заполнять нефтепровод на Сковородино. Более того, в Таможенный тариф РФ субпозиции "сырая нефть и сырые нефтепродукты" вводится отдельный, ранее отсутствовавший код, в котором заданы характеристики нефти. Это нефть плотностью от 694,7 до 872,4 кг на кубометр, с содержанием серы от 0,1 до 1%. Речь идет о нефти, добываемой на Ванкорском, Юрубчено-Тохомском, Талаканском (в том числе Восточный блок) месторождениях, а также на Алинском, Среднеботуобинском, Дулисьминском, Верхнечонском, Куюмбинском, Северо-Талаканском, Восточно-Алинском, Пилюдинском, Станахском, Верхнепеледуйском месторождениях.

23 августа Центр управления проектом строительства ВСТО (ООО "ЦУП ВСТО") заявил о завершении заполнения нефтью участка нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) от Ленска до Олекминска (Якутия), откуда нефть и пойдет на Сковородино. В значительной степени обеспечивать заполняемость первой очереди нефтепровода ВСТО будет Ванкорское месторождение (Красноярский край). На днях состоялся официальный ввод Ванкора в эксплуатацию.

Досье Первая очередь трубопроводной системы ВСТО предусматривает: сооружение нефтепровода общей мощностью перекачки до 30 млн тонн нефти в год по маршруту Тайшет - Усть-Кут - Талаканское месторождение - Ленск - Олекминск - Алдан - Тында - Сковородино, проходящему по территориям 3-х субъектов РФ: Иркутской (984 км), Амурской областей (252 км) и Республики Саха (Якутия) (1458 км), а также строительство 7 нефтеперекачивающих станций (НПС) и нефтепорта в бухте Козьмино Приморского края. Вторая очередь ВСТО предполагает продление нефтепровода от Сковородино до Козьмино с расширением пропускной способности нефтепроводной системы. Вывод ВСТО на полную мощность будет происходить последовательно: в период 2010-2012 годы - до 30 млн т, к 2016 году - до 50 млн т, к 2025-му - до 80 млн т нефти с последующим поддержанием на этом уровне.

Представитель "Транснефти" во Владивостоке подтвердил, что первая нефть из ВСТО будет отгружена уже в конце 2009 года: 25 декабря у нефтяного пирса Козьмино встанет первый танкер под закачку нефти. АК "Транснефть" и ОАО "Уралвагонзавод" в августе зарегистрировали совместное предприятие для перевозки нефти по железной дороге в рамках первой очереди нефтепровода. УВЗ входит в СП новым вагонным парком, а "Транснефть" - построенной инфраструктурой, в том числе подъездными путями. Эксперты необходимое количество вагонов для доставки из Сковородино до Козьмино оценивают в 8 тыс. штук (из расчетов перевозки 15 млн тонн нефти в год). А на прошлой неделе руководитель ДВ теруправления Федерального агентства по обустройству Росграницы Виктор ЕЛЮТИН заявил, что в новом нефтепорту уже готов к открытию пункт пропуска для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля.

Правда, о контрактах на экспорт нефти в АТР публичной информации нет, хотя первый покупатель известен. До ввода в строй ответвления нефтепровода ВСТО на НПС "Мохэ" (в сентябре трубоукладчики с российской стороны подойдут к Амуру) поставки в КНР будут осуществляться железной дорогой и морем. Но если с Китаем подписан долгосрочный кредитный договор и зафиксированы ставки барреля, то цену особой сибирской нефти, кстати, с низким содержанием серы, для других стран еще придется определить биржевыми котировками.

По словам Игоря Демина, нефтяная биржа во Владивостоке могла бы влиять на ценообразование в мировом масштабе. "Нефтяные трейдеры на западе ориентировались бы на результаты торгов, прошедших 7-10 часами раньше", - считает он. Остается добавить, что весьма заманчивая идея логично ложится в рамки стратегии развития Владивостока как центра России в азиатско-тихоокеанском сотрудничестве. Впрочем, нефтяная биржа во Владивостоке способна влиять не только на нефтецены, но и макрополитические взаимоотношения с Евросоюзом.

...Начало строительства 2-й очереди намечено на 1-й квартал 2010 года. Положительное заключение Главгосэкспертизы России по технической части ТЭО ВСТО-2 получено 16 апреля текущего года, по сметной части - 11 июня. В настоящее время ведется разработка рабочей документации проекта.