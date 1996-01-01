Цены на электроэнергию в Китай повысили

С начала года российский рынок получил более 430 млн рублей дохода от экспорта электроэнергии в Китай. К 2020 году поставки электроэнергии должны увеличиться до 60 млрд кВт/час.

Оператором поставок электроэнергии в Китай выступает ОАО "Восточная энергетическая компания" ("ВЭК") - дочернее предприятие ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", заключившее в феврале 2009 года соответствующий контракт с Государственной электросетевой корпорацией КНР. Получателями электроэнергии, вырабатываемой электростанциями объединенной энергосистемы Востока (преимущественно на территории Амурской области), являются потребители приграничной китайской провинции Хэйлунцзян.

Досье Объем экспорта за период с 1 марта по 1 августа 2009 года составил 346 млн кВт/ч. Основная часть средств - 221 млн рублей от внешнеторговых операций с электроэнергией поступила в ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", исполняющее функции единого закупщика и гарантирующего поставщика. Оставшаяся сумма составила доход генерирующих компаний (ОАО "ДЭК", ОАО "РусГидро"), ОАО "ФСК ЕЭС", по сетям которой осуществляется передача электроэнергии, и компании-экспортера - ОАО "ВЭК".

"В настоящее время ВЭК осуществляет пробные поставки электроэнергии в Китай, - отметил генеральный директор ОАО "Восточная энергетическая компания" Юрий ШАРОВ. - Это подготовительный этап проекта увеличения экспорта электроэнергии в КНР до 60 млрд кВт/ч к 2020 году. Сегодня мы отрабатываем схему взаимодействия с китайским партнером, уточняем технические параметры поставок, привлекаем финансирование для реализации инвестиционных проектов.

Позитивным результатом сотрудничества с Государственной электросетевой корпорацией КНР стало продление действия трехмесячного контракта до конца 2009 г., а также улучшение экономики экспорта за счет изменения закупочной цены. В конце года мы рассчитываем заключить новый контракт, который позволит в 2010 году увеличить экспорт электроэнергии в Китай до 1-1,2 млрд кВт/ч, что обеспечит существенный рост загрузки дальневосточной генерации".

Как повлияет на заключение контракта выход из строя Саяно-Шушенской ГЭС и дефицита электроэнергии на сибирском рынке, в компании не сообщили.