Молочный рынок Дальнего Востока в ожидании роста

При всех сложностях сельского хозяйства на Дальнем Востоке молочный рынок эксперты оценивают не так уж и плохо. По крайней мере, с точки зрения ассортимента он практически не уступает другим регионам страны. Здесь представлены все виды молочной продукции как традиционной, так и той, что производится по инновационным технологиям.

Правда, это разнообразие обеспечено не только местными производителями молока. В значительной степени Дальневосточный регион вынужден ввозить как сырье, так и готовую продукцию. Доля местных продуктов на дальневосточных региональных рынках, за исключением Амурской области, не превышает 40-50%, а кое-где даже существенно ниже. О самообеспеченности ДВФО молоком пока говорить не приходится.

На рынке сибирское сухое

Каких бы технологических высот ни достигали перерабатывающие предприятия, как бы ни стремились они к модернизации своих производственных мощностей, все же не они в первую очередь определяют состояние отрасли. Только при наличии достаточной сырьевой базы можно строить переработчикам далеко идущие производственные планы. А с этим на Дальнем Востоке сложно, пожалуй, как ни в каком другом регионе. Слишком велики оказались здесь потери последних двух десятков лет... "Сырого молока на Дальнем Востоке нет в принципе", - утверждают в компании "Вимм Билль Данн".

Досье Если в России поголовье крупного рогатого скота с 1990 года снизилось в 2,8 раза, то в ДВФО - в 3,5 раза. В целом падение производства молока в РФ прекратилось уже к 2005 году, и, по некоторым оценкам, наметилась тенденция роста (эксперты говорят о 1,5%), но на Дальнем Востоке роста пока не наблюдается. Наилучший результат, которого удалось достичь, - это замедление темпов снижения до 0,1%.

Собственно, это обстоятельство и вызвало определенный интерес к восточным территориям со стороны федеральных компаний, покупающих здесь молокозаводы. "Дальний Восток является одним из основных потребителей сухого молока в России, что связано с почти полным отсутствием в этом регионе животноводческих ферм," - объясняют выбор региона сибирские покупатели Находкинского молокозавода, работающего теперь под алтайской торговой маркой "Столица молока". Эта торговая марка объединяет около 30 предприятий, из которых 3 - заводы по производству сухого молока. В ситуации, когда в Сибири конкуренция ужесточается с каждым годом, Дальний Восток предстает для них колоссальным рынком сбыта. По словам директора Находкинского молокозавода Виталия ЛЕМБЕТА, это приморское предприятие работает стопроцентно на сухом алтайском молоке.

Несмотря на присутствие на Дальнем Востоке подобных производителей, уровень конкуренции здесь, по оценкам компании "Вимм Билль Данн", можно отнести к среднему, что дает достаточно простора как для появления нового игрока, так и для активного завоевания рынка действующими компаниями. "Мы работаем во Владивостоке, где "Вимм-Билль-Данну" принадлежит крупнейшее в регионе предприятие по переработке молока - "Владивостокский молочный комбинат", - говорит руководитель пресс-службы "Вимм Билль Данн" в Сибири и на Дальнем Востоке Антон КАЛТЫГИН, - и в Хабаровске, где расположено торговое представительство компании. В остальных регионах нашу продукцию реализуют дистрибьюторы. Мы планируем развивать как местное производство, так и продажи продуктов, сделанных в Сибири, на заводах компании в Красноярске, Новосибирске и Омске".

В проекте сырьевая база

О необходимости создания собственной сырьевой базы в последнее время все чаще говорят молокоперабатывающие предприятия. В Приморье, где обеспеченность молокозаводов местным сырьем, по данным департамента сельского хозяйства, составляет около 40%, разговоры о строительстве специализированных ферм идут с 2001 года. Но воз и ныне там. Полностью на сыром молоке работают только сельхозпредприятия края, создавшие цеха по переработке на базе имеющихся молочных ферм. Но крупных производителей среди них нет, и их продукция в больших городах принципиально ситуацию на рынке не меняет.

В Хабаровском крае эти процессы идут активнее. Вяземский молочный комбинат на собственной ферме содержит дойное стадо в 3 тыс. голов, что обеспечивает его производство сырьем на 95%. По этому пути пошел и Комбинат детского питания, приобретя год назад сельхозпредприятие со стадом в 1200 голов. На этом фоне приморский молочный рынок оказывается вполне привлекательным для соседних производителей.

"Сегодня мы пытаемся наладить производство молока на базе позавчерашних коровников, - говорит начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства Приморья Алексей РАЧЕНКОВ, - но как только мы построим современный коровник, создадим пилотный проект модели молочного бизнеса, у нас все станет по-другому". Но, очевидно, модель эту в Приморье даже при работе здесь федеральных компаний скорее создадут сельхозпредприятия, чем молокозаводы. По крайней мере, устойчивое развитие производства в крае демонстрируют сейчас, прежде всего, те хозяйства, которые вышли на замкнутый производственный цикл с переработкой и торговой сетью. Именно у них, вопреки общей тенденции сокращения поголовья, стадо ежегодно увеличивается, как собственно и надои демонстрируют стабильный рост.

Север не интересен федеральным игрокам

Впрочем, считать эту тенденцию повсеместной на Дальнем Востоке было бы неверным. В Амурской области, например, по данным областного Минсельхоза, молокоперерабатывающие предприятия не ставят перед собой цели создания собственных ферм, просто инвестируют высокотехнологичное производство. Да и федеральные компании с хорошим инвестиционным потенциалом идут сюда довольно избирательно - из всех регионов привлек их только Приморский край. Нигде больше на Дальнем Востоке пока не было сделок по приобретению местных молокозаводов федеральными игроками. Поэтому рынок, прежде всего северных территорий, где сельское хозяйство высокозатратное (Магаданская область, например, на каждый рубль реализованной молочной продукции выплачивает производителям 33 коп. в виде субсидий), по большей части заполнен привозной продукцией, естественно, с длительными сроками хранения.

Впрочем, местные предприятия даже на севере составляют им определенную конкуренцию, но доля производства продукции из сырого молока и у них незначительна. На Камчатке, например, всего 28% от общего потребления составляет продукция местных молокозаводов. Эти предприятия обеспечены на 80% собственным сырьем, на переработку поступает всего лишь 13,7 тыс. тонн сырого молока. Еще меньше его в Магаданской области: на гормолокозавод молоко сдают единичные фермерские хозяйства. Тенденция приобретения хозяйствами собственных перерабатывающих цехов коснулась и северных территорий. В общей сложности в области на переработку попадают всего лишь 5,1 тыс. тонн сырого молока. Два молокозавода, которые до сих пор остаются муниципальными предприятиями, почти полностью работают на сухом молоке.

Поле мелкотоварных игроков

Не вписалась в общую картину северных территорий только Республика Саха (Якутия). Ситуация здесь действительно существенно отличается. Несмотря на то, что природные условия для ведения сельского хозяйства на этой территории даже по меркам Дальнего Востока далеко не самые благоприятные, республике удалось главное, чего не смогли сделать остальные дальневосточные территории, - сохранить свое сельское хозяйство даже в те времена, когда рушилось буквально все. Сохранив поголовье скота, они фактически сохранили отрасль. Сегодня дойное стадо насчитывает 99,5 тыс. коров, что в два раза больше, чем даже в наиболее благополучной с точки зрения молочного животноводства Амурской области. И хотя продуктивность скота, крайне чувствительного к условиям существования, остается самой низкой на Дальнем Востоке, республика в значительной степени обеспечена собственным молоком.

Кстати, низкая продуктивность в немалой степени компенсируется достаточно высоким качеством якутского молока, по крайней мере, жирность его превышает 4%, чего не хватает, например, приморскому молоку. Переработчики Приморского края вынуждены добавлять сухое молоко еще и для того, чтобы повысить содержание жира и белка в готовом продукте, произведенном из поставляемого с местных ферм сырья. Но в Якутии качественного молока хватает практически всем сельским переработчикам. При сложной транспортной схеме, достаточно проблемной из-за расстояний, в регионе сложилась улусная система производства, рассчитанная на местного потребителя. Из 35 улусов только в двух самых северных нет собственной перерабатывающей линии, поскольку коровы там фактически не живут. Но, несмотря на то, что улусы в значительной степени сами потребляют собственное сырое молоко, крупные городские предприятия по уровню обеспеченности этим сырьем все же оказываются не в самом плохом на Дальнем Востоке положении. Гормолокозавод в Якутске, например, в летнее время использует в производстве 60% местного сырья.

Только "живое" молоко

Южные дальневосточные территории потенциально имеют значительно больше возможностей для создания полноценной сырьевой базы для молокоперерабатывающих предприятий. Но пока это удается только Амурской области. В регионе работают 5 предприятий, из которых мелких с производительностью от 2 до 4 тонн в сутки только два. Остальные переработчики довольно крупные. Все они фактически весь год используют местное сырье, совершенно не испытывая какого-либо недостатка в нем. Их мощностей достаточно для того, чтобы область практически не зависела от завоза продукции из других регионов. Скорее наоборот - амурские предприятия являются наиболее активными продавцами на дальневосточных региональных рынках. "Благовещенск потребляет 70 тонн "молочки" в день, - говорит коммерческий директор Благовещенского молочного комбината Мария ПОТАПОВА, - в то же время только наше предприятие в летний период перерабатывает 160 тонн. Как нам не вывозить продукцию за пределы региона?"

По данным амурского министерства сельского хозяйства, в среднем предприятия области вывозят на рынки других регионов от 10 до 15% готовой молочной продукции. При этом отправки идут только в одном направлении - на восток. В Сибирь амурскую молочную продукцию фактически не пускают местные игроки. Никто, конечно, не возводит заградительных барьеров. Просто цены на западе от Амурской области значительно ниже, что и делает их продукцию неконкурентоспособной на сибирских рынках. Алтайский край этим летом снизил закупочные цены до 6,8 - 7 рублей за литр. Подобного не может себе позволить ни одна дальневосточная территория, даже с относительно развитым сельским хозяйством, как Амурская область.

Тем не менее закупочные цены в области на фоне существующих цен дальневосточного рынка выглядят несомненным преимуществом. Этим летом они находятся на уровне 10 руб. за литр в хозяйствах населения и 12 руб. - на сельхозпредприятиях. Для сравнения в этот же сезон в Приморье они доходят до 17,3 руб. за литр, в Хабаровском крае - до 19 руб. По словам начальника отдела продовольственных ресурсов Минсельхоза области Натальи ТЮШНИКОВОЙ, удержать цены удалось благодаря принятому решению о субсидировании в течение 4-х месяцев тех предприятий, которые не снижают в сезон закупочные цены. Сельхозпредприятия и особенно подсобные хозяйства граждан работают на том ценовом пределе, считают специалисты, за которым убытки от реализации сырого молока вынудят население резать скот.

В итоге Амурская область сегодня наиболее активно осваивает дальневосточный рынок. Продукция самых крупных амурских производителей представлена фактически повсюду на Дальнем Востоке. "В Амурской области на молочном рынке конкуренция достаточно высокая, - говорит директор региональных продаж ОАО "Хладокомбинат" в Благовещенске Вадим СВЕСТЕЛЬНИК, - поэтому интереснее продавать за ее пределами. Среди региональных рынков самая жесткая конкуренция в Хабаровском крае - там представлено до 14 крупных производителей. Связано это, прежде всего, с географическим фактором, с тем, что именно там находится дальневосточная транспортная развязка. Тем не менее у нас прямые поставки в Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Нерюнгри, Тынду, Владивосток. Мы даже не знаем до конца географию наших поставок. Значительную долю продукции забирают перекупщики, через них продукция попадает на Сахалин, Камчатку, в Магадан, где, естественно, цена на нее становится совсем другой. Мы не отслеживаем цены на этих рынках. Но там, где сами поставляем продукцию, цены вполне конкурентоспособны. Конечно, каждая территория живет на своей торговой наценке, которая влияет на конечную цену. В этом специфика каждой территории. В Благовещенске, например, торговая наценка составляет в среднем 15-20%, в Нерюнгри - до 25%, в Хабаровске - от 20 до 30%, В Приморье - до 40%. Хотя там есть и контрагенты, вполне успешно работающие на 15% наценки. Общее правило для всех территорий - слишком высокие наценки в супермаркетах. Но мы их понимаем - у них высокая затратная часть".

Порядок по регламенту

Принятый год назад техрегламент на молочную продукцию, совершив свою маленькую революцию в отрасли, поставил в сложное положение практически все регионы Дальнего Востока. Молокозаводы нелегко переходят на новые правила, не только потребовавшие от них дополнительных затрат, но и обострившие проблему сырьевой базы перерабатывающих предприятий, не обсуждавшуюся столь публично до этого.

Понятно, что в этой ситуации в выигрыше оказались переработчики, использующие сырое молоко, в каком бы регионе они ни работали. В Минсельхозе Амурской области надеются, что этот документ изменит ситуацию на дальневосточном рынке в пользу амурских предприятий. "Область вписывается практически во все требования техрегламента", - уверяют специалисты. "Мы просим, чтобы проверяющие органы активизировали свою работу", - говорит Мария Потапова. Уж слишком затянулись для них ожидания порядка на молочном рынке.