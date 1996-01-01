Порты Дальнего Востока: Решившие сэкономить обречены на отставание

Ведущие стивидорные компании Дальнего Востока не собираются отказываться от реализации инвестиционных проектов. Владельцы крупнейших портов региона намерены соблюсти сроки их реализации, несмотря на кризис.

"Конечно, сложная ситуация на мировых рынках вносит свои коррективы в сроки реализации инвестпроектов, но цели остаются четко определенными - развитие. Решившие сэкономить обречены на отставание", - считает вице-президент Ассоциации морских торговых портов России, генеральный директор ОАО "Владивостокский морской торговый порт" Вячеслав ПЕРЦЕВ.

На Дальнем Востоке наиболее устойчивыми и перспективными грузопотоками являются контейнеризированные грузы, уголь и металлы. "Что касается контейнерных перевозок, ситуация там вряд ли быстро наладится. А энергоресурсы всегда востребованы - угольная продукция и нефть в цене, поднимается и промышленность - нужен металл. По итогам первого полугодия почти все дальневосточные порты вышли на прошлогодние показатели, думаю, что и к концу года многие покажут неплохой результат", - говорит генеральный директор ОАО "Восточный Порт" Сергей КУШНАРЕВ.

ВМТП выручает безупречная репутация

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" еще несколько лет назад сделало ставку на развитие контейнерного направления и запустило проект реконструкции 14- го и 15-го причалов порта, который уже близится к завершению. В 2007-2008 годах были вложены значительные инвестиции в техническое оснащение терминала новым перегрузочным оборудованием. Грузооборот терминала составит не менее 220 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. В перспективе планируется перепрофилировать под контейнерные грузы причалы №12,13 и тем самым создать в порту Единый контейнерный терминал мощностью 600 тыс. TEU.

Другим перспективным проектом, к запуску которого ВМТП прилагает значительные усилия, является проект строительства зернового терминала на территории порта. Его планируемая грузопереработка составит 1,5 млн тонн в год при емкости единовременного хранения зерна 100 тыс. тонн. К настоящему времени подготовлены эскизные проектные решения зернового терминала. Реализацию проекта планируется производить по схеме государственно-частного партнерства.

ОАО "ВМТП" также планирует принять участие в конкурсе по выбору оператора строящегося грузового терминала на острове Русский. Этот терминал возводится прежде всего для обеспечения строительства объектов саммита АТЭС,который пройдет во Владивостоке в 2012 году. По предварительным оценкам, объем планируемых к перевозке грузов может составить 11 млн тонн. "Свои шансы на победу мы оцениваем достаточно высоко, так как обладаем всеми необходимыми ресурсами для обеспечения терминала перегрузочным оборудованием, персоналом и способны организовать ритмичную работу грузовой линии ВМТП - причалы на острове Русском (мыс Поспелова)", - говорит заместитель генерального директора ОАО "ВМТП" Вячеслав ЕКИМЦОВ.

Весьма востребованным для Владивостока, как будущего центра международного сотрудничества в АТР, может стать проект развития пассажирского комплекса на причалах №1,2 ВМТП. Проект предусматривает создание на базе морского вокзала соответствующего современным требованиям пассажирского терминала и гостиничного комплекса. Реализации проекта в настоящее время препятствуют сложности с решением вопроса об обустройстве прилегающей территории. В частности, необходимо выполнить строительство надземной авторазвязки и пешеходных виадуков над ж/д путями.

"Несомненно, проблема финансирования инвестиционных проектов присутствует всегда. Специфика транспортной отрасли такова, что период окупаемости некоторых проектов, например, гидротехнических сооружений, может достигать 30 лет. В такой ситуации, в большей степени, портам приходится рассчитывать на собственные ресурсы, хотя услугами банков в плане кредитования отдельных проектов мы также пользуемся. Выручает безупречная репутация компании и детальная продуманность и востребованность наших проектных инициатив", - отмечает Вячеслав Екимцов.

Восточный порт не хочет работать на пределе

Для ОАО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная компания на территории Восточного порта), уже давно столкнувшегося с ограничением технических возможностей Угольного комплекса, на данном этапе основным является проект по техническому обновлению перегрузочного оборудования. "Действующие вагоноопрокидыватели уже выработали свой ресурс. Стареющую технику необходимо своевременно менять. Порт не может работать на пределе своих возможностей, особенно сегодня, когда идет активное развитие соседних угольных портов Ванино и Посьет", - говорит генеральный директор ОАО "Восточный Порт" Сергей Кушнарев.

Замена главных механизмов началась в апреле текущего года. В середине июля на комплексе был завершен монтаж первой пары нового тандемного вагоноопрокидывателя. Технические особенности новых вагоноопрокидывателей производства компании Heyl&Patterson (США) учитывают возможность выгрузки полувагонов "широкого" габарита. Стоит отметить, что выбор производителя был не случаен - и первые, и действующие механизмы были изготовлены этой же фирмой и зарекомендовали себя с наилучшей стороны, проработав на Угольном комплексе без значительных сбоев более 14 лет. Стоимость контракта с американской компанией составляет около $10 млн, финансирование ведется за счет собственных средств порта.

Помимо этого, Восточный порт обновляет технический парк универсального производственно-перегрузочного комплекса. В 2009 году в порт поступили два колесных крана-манипулятора Sеnnebogen (Германия), которые планируется использовать для выгрузки угля и перевалки металлолома. Манипуляторы способны обрабатывать до 150 тонн грузов в час. Мобильность и маневренность кранов позволяет задействовать их в любой точке комплекса. Учитывая, что в последнее время на Универсальном производственно-перегрузочном комплексе порта увеличились объемы угольной продукции, была приобретена дробильно-сортировочная машина ДСК131 для очистки углей от контамината. Машина оборудована магнитным сепаратором, решетками и конвейерной лентой. Пропускная способность машины составляет 250 тонн в час.

"В 2008 году в оборудование было инвестировано более 140 млн рублей, в первом квартале 2009 года - около 69 млн рублей. Финансирование всех проектов осуществляется за счет собственных средств порта, и в настоящее время трудностей с платежеспособностью не возникает", - отмечает Сергей Кушнарев.

Порт Ванино меняет стратегию

В ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино") принята стратегия развития компании до 2018 года, в которой присутствуют несколько перспективных инвестпроектов, в том числе строительство глиноземного терминала. Однако в связи с влиянием кризиса акционеры компании решили временно изменить стратегию.

"Под влиянием кризиса сокращен объем капитальных вложений, пересмотрены планы реконструкции старых и строительства новых мощностей. Сегодня стивидорная компания ставит своей целью, насколько это возможно, сохранить достигнутый в предыдущие годы объем грузопереработки. Снижение грузооборота по лесным, генеральным грузам, грузам в контейнерах планируется возместить увеличением обработки навалочных грузов - угля и глинозема. В целом, учитывая неблагоприятные ожидания со стороны деловых кругов на осень текущего года и предполагаемое углубление финансового кризиса, инвестиционные проекты останутся замороженными, вероятно, до конца 2010 года", - говорит коммерческий директор ОАО "Порт Ванино" Анна ЛУКАШИНА.

Терминал "Русской тройки" попал в зависимость от военных

ЗАО "Русская тройка" (создано на паритетных началах ОАО "РЖД" и ОАО "ДВМП") не собирается отказываться от реализации проекта специализированного интермодального контейнерного терминала, предназначенного для обработки крупнотоннажных контейнеров. Строительство терминала проектной мощностью до 250 тыс. TEU в год осуществляется в бухте Золотой Рог, на территории порта Владивосток.

Президент Транспортной группы FESCO Сергей ГЕНЕРАЛОВ сообщил "ДК", что начало строительства нового терминала зависит от... позиции военных. "Мы сейчас добиваемся от Минобороны решения главного вопроса, который у нас стоит в повестке дня в этом году. Это проведение тендера по продаже земельного участка, который становится базой для нового терминала. Не имея земли, вкладываться даже в гидротехнические работы достаточно рискованно. Тендер, проведение которого мы ожидали в первом квартале, сейчас переносится в лучшем случае на третий. Радует, что есть небольшие подвижки. Мы стараемся, РЖД нам в этом помогает. В любом случае в тендере мы будем участвовать, постараемся выиграть", - заявил совладелец FESCO.

Кризис вряд ли сможет существенно подорвать деятельность крупных транспортных компаний. Вероятно, что некоторые мелкие игроки буду вынуждены оставить рынок, но это скорее стоит назвать оздоровлением рынка. Крупные же игроки смогут получить своеобразный тайм-аут для технического перевооружения и модернизации чрезвычайно активно использовавшихся в последнее время производственных мощностей. Здесь выиграют те, кто умело распоряжается временем и рассчитывает в большей степени на собственные силы в реализации запланированных инфраструктурных проектов.