Несгибаемый лизинг

2008 год стал самым тяжелым для российского рынка лизинга за последние 9 лет. Объем нового бизнеса сократился на 24,7% и составил $ 26,65 млрд с НДС (данные российской ассоциации лизинговых компаний). Не стал исключением и дальневосточный лизинг.

Былое и ... лизинг

Сегодня мы можем только констатировать, что 2007 г. стал наиболее продуктивным для российского лизингового бизнеса. Он достиг максимального роста за всю свою историю ($39 млрд), увеличившись на 165%. Доля лизинга в ВВП в прошедшем году выросла почти в два раза, составив 3,02%. В итоге по своим объемам российский рынок лизинга занял 10-е место в мире.

Основные операторы рынка лизинга Дальнего Востока не скрывают, что цены на их услуги с октября 2008 г. существенно изменились, в среднем на 2% в сторону роста. Осень 2008 г. и зима 2009 г. стали знаковыми для компаний и практически проверили лизинговый бизнес на прочность.

Досье По данным Российской ассоциации лизинговых компаний, объем рынка лизинга за 1-й квартал 2009 г. составил 10 486,5 млн руб. без НДС. Что на 60,31% меньше, чем в 4-м кв. 2008 г. Было заключено 3 308 контрактов. По сравнению с 4-м кв. 2008 г. спад составил 63,81%. Общий портфель лизинговых компаний составил 213 749, 31 млн руб. Процент одобренных сделок сократился с 55,84% в 2008 г. до 11,92% в 1-м кв. 2009 г.

Лизинг стал жестче?

Сегодня лизинговые компании Дальневосточного региона уже изменили стратегию агрессивного захвата рынка на стратегию "выбора" клиента. По их мнению, сейчас самое время повысить качество портфеля. Некоторые эксперты придерживаются следующей точки зрения - будущее за лизинговыми компаниями, где поставлена работа с лизинговым имуществом.

Валентина ПОЛЯКОВА, директор по продажам и маркетингу ЗАО "ДельтаЛизинг" приводит последние социологические данные компании: "Недавно мы провели масштабное маркетинговое исследование по условиям работы наших конкурентов, были проанализированы условия 47 лизинговых компаний. В результате выяснилось, что часть игроков в принципе приостановила работу и сконцентрировала свои усилия на борьбе с проблемными активами, часть компаний финансирует приобретение в лизинг только изъятого данными компаниями лизингового имущества, часть - серьезно ужесточила условия лизингового финансирования. Лишь 5-7 лизинговых компаний продолжают финансировать на докризисных условиях. Такой подход могут себе позволить только сильные игроки федерального масштаба со стабильным доступом к источникам финансирования".

Как резюмирует Валентина Полякова, сегодня лизинговая компания не даст китайский самосвал в лизинг на 5 лет с авансом в 10%, однако, КАМАЗ на 3 года с авансом 20% взять реально, по крайней мере, в компании ДельтаЛизинг.

Более мягко прошли самый сложный этап (конец 2008 г. - середина 2009 г.) дочерние банковские лизинговые компании или отделы, продвигающие лизинг непосредственно в банках. Их напрямую кредитуют, что называется, материнский банк или компания. В крайнем случае, лизинг-дочкам с наименьшими потерями можно свернуть данное направление или заморозить на время деятельность компании. Сложнее приходится бизнесу, у которого лизинг является единственным источником дохода. Он кредитовался и продолжает кредитоваться у тех банков, которые собственного лизингового направления не имеют, а соответственно диктуют свои условия.

Если банк, к примеру, не финансирует возвратный лизинг, то и компания не заключает такие сделки. Средняя эффективная ставка привлеченных ресурсов равняется сегодня 21% годовых, лизинговой комиссии - 3%, срок лизинга, как правило, не более 3-х лет. (К слову, еще год назад можно было без особых проблем оформить сделку на 5 лет.) Подчас лизинговые компании могут предложить лишь валютное финансирование.

В связи с финансовым кризисом лизинговые компания предъявляют более жесткие требования к клиентам, например, обязательным стал аванс не менее 20% от стоимости оборудования. В числе обязательных условий - предоставление всей необходимой для анализа финансового положения клиента бухгалтерской отчетности компании за прошедший год, в некоторых случаях поручительство компании, существующей на рынке достаточно долгий период и имеющей возможности взять на себя дополнительные обязательства за клиента по договору лизинга в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств.

Осторожный лизинг

По словам Дмитрия ИВАНОВА, директора Владивостокского филиала НОМОС-лизинг, уже осенью 2008 г. в компании была пересмотрена система оценки рисков, которая сохраняет свою актуальность и в настоящее время.

Лизинг сегодня как будто открывается с новой стороны, к такой услуге прибегают те субъекты бизнеса, которые нацелены на развитие, видят перспективу собственного дела, имеют реальный заказ и, если хотите, реальные перспективы. В компании НОМОС-лизинг убеждены, что на ситуацию необходимо смотреть объективно: больше шансов привлечь лизинговое финансирование имеют те предприятия, которые меньше всего пострадали от кризиса за последние полгода.

В период кризиса резко упала ликвидность активов. В этой связи приоритетом пользуются проекты, которые предполагают инвестирование средств лизинговой компании в предметы лизинга, обладающие большей ликвидностью: автомобильный транспорт, самоходная техника и т.п.

Дмитрий Иванов констатирует: "Поскольку география работы ГК "Балтийский лизинг", в состав которой входит НОМОС-лизинг, фактически охватывает всю Россию, наша компания не делает каких-либо предпочтений, отмечая при этом для себя отрасли, которые больше других пострадали от кризиса. Например, среди клиентов нашей компании сложности испытывают лесозаготовители, производители товарного бетона, строители, контейнерные перевозчики, перевозчики автомобилей, которые закупили большой объем специальной техники, а сейчас простаивают без заказов".

В ОАО "Лизинговая компания "Форт" (Владивосток) также отмечают тенденцию более осторожного инвестирования финансовых ресурсов со стороны банков в лизинг. В связи с этим увеличилось и время для изучения бизнеса клиента. В то же время Наталья ЛАВРЕНЧУК, президент ОАО "Лизинговая компания "Форт", заверяет, что даже в условиях кризиса ЛК "Форт" сохранила принцип индивидуального подхода к каждому клиенту, подбора наиболее приемлемых для него условий лизинга.

В лизинге по-прежнему видят потенциал сами банки, не случайно данное направление достаточно активно развивают ВТБ24 и КМБ Банк. Именно с марта 2009 г. ВТБ24 стал предлагать своим клиентам новую программу кредитования - лизинг для малого бизнеса. Основными требованиями банка к клиентам при первоначальном рассмотрении заявки на лизинг является наличие действующего и доходного бизнеса, опыт ведения которого составляет не менее 12 месяцев.

Так, программа "Лизинг-Стандарт" позволяет представителям малого бизнеса получить в финансовую аренду практически любое промышленное, складское и торговое оборудование, а также любое транспортное средство - от легковых автомобилей до автобусов, грузовиков и строительной спецтехники. Клиентам предоставляется полная самостоятельность, они сами выбирают компанию-поставщика, а банк приобретает у нее необходимое оборудование, технику или транспорт и передает их клиенту в пользование. Суммы финансирования сделки составляют от 850 тыс. до 143 млн руб., срок договора лизинга до 5 лет.

Программа "Лизинг-Партнер" в свою очередь предназначена для предпринимателей и малых предприятий, которые нуждаются в оперативном оформлении договора лизинга для приобретения транспорта, оборудования или техники. По условиям данной программы клиент должен приобрести оборудование, транспортные средства и спецтехнику у компаний - стратегических партнеров ВТБ24, а также официальных дилеров заводов-изготовителей. В свою очередь банк разрабатывает продукт "Лизинг Старт" специально для предприятий малого бизнеса, находящихся на этапе становления.

На сегодня, замечает Валентина Полякова, хорошим спросом пользуется экспресс-лизинг с возможностью аванса от 10% на грузовой транспорт и строительную технику, а также лизинг автомобилей, где есть возможность приобрести автомобиль без авансового платежа. Не менее интересен клиентам возвратный лизинг.

По наблюдениям специалистов ЛК "Форт", за последние полгода лизинг не претерпел существенных изменений. Наиболее востребованным остался финансовый лизинг, следом за ним идут оперативный, возвратный, международный. В условиях кризиса компании и индивидуальные предприниматели не стоят на месте, разрабатывают новые направления в уже действующем бизнесе. На практике, если раньше большинство клиентов нуждались в услуге финансового лизинга, то в настоящее время появился спрос на возвратный.

Понимать свою перспективу и настроение рынка должен и сам бизнесмен, подчеркивают специалисты лизинговых компаний. Однако подчас к ним обращаются предприниматели без определенного вида деятельности, без бизнес-планов и мало-мальски просчитанных возможностей обслуживать договор лизинга.

Лизинг кредиту не конкурент

Лизинговые компании Дальнего Востока не собираются долго присматриваться к ситуации, а продолжают активно действовать в сложившихся условиях. Руслан ЗАХАРОВ, заместитель генерального директора ЗАО "Сахалинская лизинговая компания" (SALCO), рассказывает, что одной из приоритетных задач для SALCO сегодня является строительство и введение в эксплуатацию бизнес-центра класса "А", единственного в своем роде в Сахалинской области. Кроме того, компания заключила взаимовыгодное соглашение о сотрудничестве с группой компаний "КамАЗ-ЛИЗИНГ", которая, как известно, реализует по данной схеме грузовые и легковые автомобили, автобусы, дорожно-строительную технику, машиностроительное оборудование.

ООО "Катерпиллар Файнэншл" (подразделение компании Caterpillar Inc., крупнейшего в мире производителя строительной и горнодобывающей техники, газотурбинных и дизельных двигателей и промышленных газовых турбин) утвердило SALCO в качестве сублизингодателя в Сахалинской области. SALCO также планирует стать основным оператором программы федерального лизинга и приоритетного национального проекта развития АПК, проводимых ОАО "Росагролизинг" в области.

Интересно, что лизингу на Сахалине, как ни странно, стал конкурентом прокат (аренда) автомобилей. Так как на рынке присутствуют представители автомобильных гигантов в лице Hertz и AVIS Rent A Car, их услугами пользуются иностранные компании-подрядчики шельфовых проектов. Несмотря на то, что аналогичные услуги местных лизинговых компаний обошлись бы клиентам гораздо дешевле, иностранцы даже не задумываются о вопросах цены, когда перед ними стоят такие бренды.

Весной этого года ГК "Балтийский лизинг", работающая на рынке Приморского и Хабаровского краев через НОМОС - лизинг, запустила серию продуктов "Формула Вашего успеха". Благодаря ему клиент имеет возможность взять в лизинг новый легковой или грузовой автомобильный транспорт зарубежного производства. Эксперты компании посчитали, что только в Приморье находится не менее 8 компаний-дилеров, клиентам которых будет интересна данная схема. "Больше всего в 2009 г. компания подготовила предложений по лизингу коммерческого грузового транспорта небольшого тоннажа, - говорит Дмитрий Иванов. - С ростом числа конкурсов на проведение строительных работ в рамках подготовки инфраструктуры Владивостока к саммиту АТЭС мы отмечаем повышение активности потенциальных клиентов в сегменте строительной техники и грузового транспорта".

Как замечают специалисты лизинговой компании "Форт", Дальний Восток - это своего рода транспортный коридор, где сегодня активно ведется строительство автомобильных дорог, нефтепровода ВСТО, идет модернизация железнодорожных путей, развиваются порты и добывающие мощности. В качестве направлений, которые независимо от ситуации на рынке продолжат работать и внешние риски для которых наиболее малы, эксперты выделяют дорожное строительство, пищевую промышленность, транспорт, проекты АТЭС. Объекты лизинга в названных отраслях являются практически всегда ликвидным имуществом, риски работы с которым наиболее понятны.

В свою очередь Валентина Полякова обращает внимание на интересные изменения в структуре спроса. Так, в первом полугодии 2009 г. наибольшие объемы финансирования ДельтаЛизинг осуществлял в строительной отрасли и грузоперевозках, несмотря на серьезный спад активности в этом бизнесе.

Традиционные клиенты из деревообработки, производства изделий из ПВХ, розничной торговли активности в части лизинга не проявляли. Кроме того, в первом полугодии компания активно финансировала сельхозпроизводителей. "Были одобрены проекты по переоснащению пищевых производств, пользуется спросом хлебопекарное оборудование. Одобрение прошел крупный проект по оснащению большого фитнес-центра. Интересны тенденции на рынке полиграфии", - отметили в компании.

Лизинг многогранен. Одной из закономерностей, существующих сегодня на рынке, является потребность в лизинге субъектов малого и среднего бизнеса. Например, на дальневосточном рынке активно работают небольшие компании по производству мебели, выпечке хлеба и хлебобулочных изделий, изготовлению пельменей, колбас и иной снеди. На это четко реагирует лизинговый рынок. Для стабильного роста и расширения производства, увеличения автопарка или запуска новой технологической линии (увеличение ассортимента продукции) также нужны кредитные ресурсы, и как альтернативный вариант для таких потребителей выступает лизинговый продукт.

"Самое главное, что должны понимать клиент и лизинговая компания: лизинг является дополнительным источником финансирования для компаний, и ни в коем случае не единственным, - подчеркивает Наталья Лавренчук, - лизинг - не конкурент кредиту". А значит, предприятия должны приходить к пониманию диверсифицированного инвестиционного портфеля, что предполагает наличие в нем и собственных средств, и банковских кредитов, и денег инвестиционных фондов, страховых компаний, пенсионных фондов, займов прочих лиц, ценных бумаг, и конечно же таких финансовых инструментов, как аренда, лизинг, факторинг и прочее".