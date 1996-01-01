Рыбацкий разговор

8-10 сентября Владивосток вновь соберет представителей рыбного бизнеса. Международный конгресс рыбаков получил признание у рыбопромышленников как в нашей стране, так и за рубежом. Официальный статус мероприятия менялся не единожды - сначала это был форум, потом съезд. Теперь рыбаки собираются на международный конгресс. Однако вне зависимости от официального названия мероприятие - одно из немногих, которое действительно прижилось в крае и стало визитной карточкой рыбной столицы России. О том, как этого удалось достичь, "ДК" рассказал вице-губернатор Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ.

- Игорь Григорьевич, вы проводили все рыбные конгрессы, за исключением первого. Когда состоялся первый съезд, многие скептики утверждали, что мероприятие не будет долго жить - на окраину России не поедут ни бизнесмены, ни чиновники. Сегодня во Владивосток собирается действительно отраслевая бизнес-элита. Как этого удалось достичь?

- Все зависит от того, насколько региону такие мероприятия нужны. Ведь на момент проведения первого форума в стране не было площадки для общения представителей рыбацкого бизнеса. Давайте вспомним, как все начиналось. Была обоюдная инициатива власти и бизнеса. Была личная заинтересованность губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА. В итоге была проведена колоссальная работа. Прежде всего, мы старались привлечь не только бизнес, но и чиновников разного уровня. Решения о развитии рыбной отрасли принимаются не на Дальнем Востоке, поэтому мы понимали, что необходимо привлекать тех, от кого зависят эти решения. Причем это не только "рыбные" чиновники, но и депутаты, сенаторы, представители министерств.

Приведу такой пример. На одно из первых мероприятий к нам приехала представитель Министерства экономического развития. Сидела, слушала выступления. Возможно, на момент своего первого участия она мало что понимала в рыбной отрасли. Но впоследствии приезжала на все остальные мероприятия, и на последнем конгрессе она уже выступала с докладом. Это и есть развитие проекта. Мы хотим, чтобы участники форума от различных федеральных ведомств, посещая нашу площадку, понимали, что происходит в рыбацкой среде. Честно скажу: даже депутаты Государственной Думы теперь ездят к нам с интересом. Потому что для них это не просто протокольное мероприятие, они понимают, что здесь могут получить максимум информации, полезной для принятия новых нормативных актов.

- Кого приглашаете на конгресс в этом году?

- Мы приглашаем всех, причастных к деятельности отрасли. Если говорить о персоналиях, то ожидается прибытие главы Федерального агентства по рыболовству Андрея КРАЙНЕГО. Он уже подтвердил свое участие. Нам приятно, что Андрей Анатольевич планирует не просто посетить конгресс, но и принять в нем активное участие. Уже известно, что будет ряд масштабных встреч и консультаций с представителями рыбного бизнеса.

Также ожидаем прибытия депутатов Госдумы, представителей различных министерств и государственных органов. Откликнулись иностранные партнеры - бизнесмены, чиновники. Сверстан основной план пленарного заседания, прорабатываем тематику круглых столов. Общественные рыбацкие организации также примут активное участие. Сегодня это реальная и позитивная движущая сила. Поэтому организаторы конгресса работают в тесном взаимодействии с Ассоциацией добытчиков минтая и Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморского края.

Хотел бы подчеркнуть, что организаторы предлагают регионам бесплатное участие в специализированной выставке. Субъекты Федерации от Мурманска до Чукотки могут разместить свои экспозиции. Уверен, что регионы откликнутся на наше предложение.

- Вы часто посещаете международные мероприятия. Есть принципиальные отличия между нашим конгрессом и подобными мировыми отраслевыми площадками?

- Отличия - в масштабности. Например, выставка в Брюсселе - это сеть павильонов, каждый из которых величиной с футбольное поле. Там выставляются мировые производители оборудования, и там можно увидеть все. Сегодня тенденция такова, что на всех мероприятиях наблюдается интерес к российским компаниям. Российская рыбная отрасль интегрируется в мировые рынки очень активно. Рыбодобывающие компании Дальнего Востока суммарно дают более 2 млн тонн вылова. Регион - активный игрок на мировом рынке рыбопродукции. Отсюда и интерес иностранных партнеров к нашему мероприятию.

- Круглые столы конгресса вызывают повышенный интерес рыбного бизнеса - их тематика всегда была самой злободневной. Какие вопросы сегодня наиболее актуальны для рыбного бизнеса?

- На самом деле мы не уходим от заданных несколько лет назад основных тем. Это взаимодействие власти и бизнеса в вопросах организации промысла и продвижения рыбопродукции на рынке. Для этого нужно четко понимать мировые тенденции. Ведь добыть определенный объем не проблема. Нужно знать, какую продукцию произвести. У нас некоторых рынков просто пока не существует. Например, рынка мидии. А вот в Европе он есть, причем довольно внушительный. Актуальна сегодня и экологическая сертификация промысла. Эта тема будет обсуждаться на круглом столе, который организуют общественные объединения рыбаков. Также планируется обсудить проблемы оптового рынка. Крупные сбытовые организации, розничные сети предоставят свое видение сотрудничества с рыбаками.

- Рыбохозяйственный комплекс края переживает не лучшие времена. Компании показывают хорошие результаты по вылову, а вот прибрежный лов и береговая переработка в плачевном состоянии. В чем причина такой ситуации и какой выход из нее вы видите?

- Рыбная отрасль одна из немногих в крае показывает стабильный плюс. Сегодня предприятия края увеличили добычу на 4% по сравнению с прошлым годом, при этом путина в Беринговом море не складывается. По сводкам, которые дают компании, среднесуточный вылов не более 10-20 тонн. Но мы готовимся взять реванш на сайровой путине. Она обещает быть достаточно рентабельной. Рынок консервов в конце прошлого года значительно просел. Покупатели готовы были приобретать продукцию исключительно в долг. Но ситуация уже выровнялась, так как платежеспособность оптового звена восстановилась.

Что касается береговой переработки, то задача администрации - реанимировать береговое производство. Недавно собирали за одним столом рыбодобывающие компании, береговые предприятия и банковские структуры. Бизнесмены договаривались, как им выгодно работать между собой. Положительные результаты есть.

В прибрежном рыболовстве сегодня занято не более 500 человек, а проверяющих - более тысячи. Нужно снять этот административный пресс. От Находки до бухты Светлая только рыбокомбинат в Каменке перерабатывает береговые уловы. Весной переработал более 2 тысяч тонн. Компании занимаются прибрежным ловом и стараются сдавать парную рыбу. Поэтому наша антикризисная стратегия - реанимировать прибрежные комбинаты и создать рабочие места. Прибрежный лов - это небольшой бизнес. У них финансовая устойчивость не такая, как у больших компаний. Поэтому именно они нуждаются в помощи. Сегодня на "прибрежке" работает совсем немного компаний, это рыбокомбинат на острове Путятина, Зарубинская база флота, компания "Рыбацкий Путь", в стадии финансового оздоровления компания "Моряк-рыболов". Проблем в этом сегменте на самом деле очень много, но мы их решаем. В каких-то случаях даже в "ручном" режиме - многие ситуации у меня на личном контроле.

- Возвращаясь к конгрессу, у вас есть какие-то пожелания участникам?

- Я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на наше приглашение. Организаторская работа проведена очень серьезная. Я от себя хочу сказать спасибо коллегам из Федерального агентства по рыболовству, администраций других субъектов федерации. Мне приятно, что это не только конгресс Приморского края, это конгресс всей рыбацкой общественности.