Конгресс как репетиция

Перспективы позиционирования России на азиатских рынках, связанные с изменением инвестиционных процессов, рассмотрели участники Тихоокеанского экономического конгресса, состоявшегося во Владивостоке 25-26 июля.

Стратегию социально-экономического развития Приморского края в условиях трансформации азиатских рынков представил на пленарном заседании губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. В ходе тематических дискуссий рассматривались перспективы топливно-энергетического комплекса и нефтегазопереработки, современная финансовая инфраструктура Дальнего Востока и стран АТР, проблемы взаимодействия финансового и реального секторов экономики, конкурентные стратегии кредитно-финансовых организаций.

Развитие транспортно-логистической системы Дальнего Востока и ее перспективы стали темой еще одной дискуссии. Доклад о роли транспортной системы Приморского края в мировом транспортном комплексе представил вице-губернатор края Павел ПОПОВ. Создание в Приморском крае современного транспортно-логистического комплекса предусмотрено Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года. Посмотреть на Владивосток-2012 как на город будущего позволила тематическая дискуссия "Города, привлекательные для людей — города будущего. Урбанизация в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Дискуссионная площадка третьего Тихоокеанского экономического конгресса претендует на роль одного из ключевых событий на Дальнем Востоке, в рамках которого проходит обсуждение инвестиционного, торгово-экономического, научно-технического и социального сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Привлекая на мероприятия конгресса российских и зарубежных бизнесменов и политиков, Владивосток привыкает к роли центра международного сотрудничества на Дальнем Востоке, которую ему предстоит играть в 2012 году.