Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Конгресс как репетиция
Перспективы позиционирования России на азиатских рынках, связанные с изменением инвестиционных процессов, рассмотрели участники Тихоокеанского экономического конгресса, состоявшегося во Владивостоке 25-26 июля.
Стратегию социально-экономического развития Приморского края в условиях трансформации азиатских рынков представил на пленарном заседании губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН. В ходе тематических дискуссий рассматривались перспективы топливно-энергетического комплекса и нефтегазопереработки, современная финансовая инфраструктура Дальнего Востока и стран АТР, проблемы взаимодействия финансового и реального секторов экономики, конкурентные стратегии кредитно-финансовых организаций.
Развитие транспортно-логистической системы Дальнего Востока и ее перспективы стали темой еще одной дискуссии. Доклад о роли транспортной системы Приморского края в мировом транспортном комплексе представил вице-губернатор края Павел ПОПОВ. Создание в Приморском крае современного транспортно-логистического комплекса предусмотрено Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года. Посмотреть на Владивосток-2012 как на город будущего позволила тематическая дискуссия "Города, привлекательные для людей — города будущего. Урбанизация в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
Дискуссионная площадка третьего Тихоокеанского экономического конгресса претендует на роль одного из ключевых событий на Дальнем Востоке, в рамках которого проходит обсуждение инвестиционного, торгово-экономического, научно-технического и социального сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Привлекая на мероприятия конгресса российских и зарубежных бизнесменов и политиков, Владивосток привыкает к роли центра международного сотрудничества на Дальнем Востоке, которую ему предстоит играть в 2012 году.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось