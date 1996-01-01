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Пользоваться акваторией можно при наличии лицензии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Организация баз отдыха на побережье подразумевает купание и использование лодок и других средств активного отдыха, а значит, обустройство части прилегающей акватории, вплоть до строительства причальных сооружений. За этим следует получение в АБВУ лицензии на водопользование. Лицензия выдается на основе аукциона. Так как Водный кодекс регламентирует только использование акватории, то участвовать в аукционе на получение лицензии на водопользование можно без наличия прибрежного землеотвода. Хотя практика получения таких лицензий идет от оформления земельного участка, т.е. заявитель сначала делает проект на зону отдыха, проходит экспертизу, а потом идет к нам и оформляет разрешение на пользование акваторией. В этом случае проведение аукционов не требуется.

Но надо отметить, что договоры водопользования в крае имеют лишь единицы предпринимателей и баз отдыха, несмотря на то, что плата за пользование акваторией не столь велика, за 1 кв. км в год она составляет 38 тыс. 520 руб. Учитывая, что большинство заявителей оформляют совсем небольшие участки прибрежного моря, годовая оплата может составлять 2-3 тыс. руб. в год.

И все же бизнес, особенно малый, считает, что это накладно. Дело в том, что Роспотребнадзор требует проведения ежемесячного контроля проб воды и песка, а это не бесплатно. У нас была надежда на поддержку в этом вопросе со стороны муниципальных образований, распоряжающихся прибрежными землями, но пока работа двигается с трудом.

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