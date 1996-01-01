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Побережье - два в одном

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Сентябрь у нас хороший, но детям надо в школу, а отдыхать ездят, как правило, не пенсионеры, а семьи с детьми. Вот и вынуждены они уезжать практически в разгар сезона. Это одна из причин, по которой сезон пляжного отдыха ограничен двумя месяцами вместо трех или четырех.

Чтобы продлить сезон отдыха, надо предлагать что-то универсальное. У нас на юге Приморья, несмотря на малоснежные зимы, в некоторых местах можно развивать горнолыжный отдых. В идеале его можно совмещать с пляжным отдыхом и тогда рентабельность бизнеса будет выше. Почему бизнесу тяжело развиваться? Два-три месяца он при доходах, а остальное время - нет. Вот и строятся, как правило, небольшие базы временного вида, легкие сооружения.

Конечно, крупный проект требует крупных вложений, которые окупятся минимум через 10 лет. Начинать с нуля такие проекты трудно, кредиты брать дорого. Поэтому и желающих вкладываться надолго мало. Гораздо легче натянуть на пляже веревочку, поставить туалет и собирать с приезжих деньги. Но это не бизнес.

Развитие проекта мы рассматриваем на северном склоне горы Сестра, которая является охраняемым природным парком. Проект не дешевый, придется использовать искусственный снег, для чего потребуется как минимум два условия - наличие воды и электроэнергии. Для подачи электроэнергии купили и поставили мощный трансформатор, поменяли изоляторы на опорах, в целом на одну энергетику ушло 1,5 млн руб. Если проект получит положительную экспертную оценку, то трассу можно запустить в течение полугода и развивать инфраструктуру дальше. Но, как показывает практика, процесс согласования может длиться годами, несмотря на уникальность подобного проекта не только для Приморья. Горнолыжный отдых даже на известных мировых курортах тоже вещь сезонная. А здесь можно сочетать два сезонных вида отдыха, позволяя людям отдыхать круглый год.

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