Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Побережье - два в одном
- Сентябрь у нас хороший, но детям надо в школу, а отдыхать ездят, как правило, не пенсионеры, а семьи с детьми. Вот и вынуждены они уезжать практически в разгар сезона. Это одна из причин, по которой сезон пляжного отдыха ограничен двумя месяцами вместо трех или четырех.
Чтобы продлить сезон отдыха, надо предлагать что-то универсальное. У нас на юге Приморья, несмотря на малоснежные зимы, в некоторых местах можно развивать горнолыжный отдых. В идеале его можно совмещать с пляжным отдыхом и тогда рентабельность бизнеса будет выше. Почему бизнесу тяжело развиваться? Два-три месяца он при доходах, а остальное время - нет. Вот и строятся, как правило, небольшие базы временного вида, легкие сооружения.
Конечно, крупный проект требует крупных вложений, которые окупятся минимум через 10 лет. Начинать с нуля такие проекты трудно, кредиты брать дорого. Поэтому и желающих вкладываться надолго мало. Гораздо легче натянуть на пляже веревочку, поставить туалет и собирать с приезжих деньги. Но это не бизнес.
Развитие проекта мы рассматриваем на северном склоне горы Сестра, которая является охраняемым природным парком. Проект не дешевый, придется использовать искусственный снег, для чего потребуется как минимум два условия - наличие воды и электроэнергии. Для подачи электроэнергии купили и поставили мощный трансформатор, поменяли изоляторы на опорах, в целом на одну энергетику ушло 1,5 млн руб. Если проект получит положительную экспертную оценку, то трассу можно запустить в течение полугода и развивать инфраструктуру дальше. Но, как показывает практика, процесс согласования может длиться годами, несмотря на уникальность подобного проекта не только для Приморья. Горнолыжный отдых даже на известных мировых курортах тоже вещь сезонная. А здесь можно сочетать два сезонных вида отдыха, позволяя людям отдыхать круглый год.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Завещанному не верить
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"