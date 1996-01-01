Туманный бизнес

Потенциал индустрии прибрежного отдыха в Приморском крае остается нереализованным, несмотря на явные инвестиционные возможности самого южного субъекта Дальневосточного федерального округа для развития внутреннего туризма. Рекреационные территории продолжают осваиваться хаотично, и, как правило, частными лицами и мелким бизнесом, без какой-либо видимой поддержки со стороны краевых властей.

Отдых на третий план

Кто только из приезжих, да и местных жителей не восхищался прекрасными прибрежными ландшафтами, разнообразием которых так богат Приморский край! Можно возразить, что подобных мест по всему восточному побережью Дальнего Востока пруд пруди. Но преимущество Приморья в более мягком климате, позволяющем продлить купальный сезон.

Популярность прибрежной полосы Приморья давно не вызывает удивления. С началом летнего сезона южная часть края испытывает массовый наплыв автотуристов из соседних регионов. С середины июля до середины сентября в некоторых бухтах буквально яблоку негде упасть от длинных рядов плотно поставленных палаток и машин. Люди готовы терпеть неудобства - отсутствие нормального туалета, душа с горячей водой и питания, лишь бы поваляться несколько дней на теплом песке и покупаться в чистой воде Японского моря.

Как отмечают организаторы летнего отдыха, некоторые особо популярные территории даже стали своего рода брендами. Бухты Лазурная (Шамора), Ливадия, Витязь, побережье поселка Андреевка, коса Назимова в Хасанском районе. И все же, глядя на то, как идет развитие этих территорий, понимаешь всю стихийность этого процесса. Как ни странно, в крае, бюджет которого мог бы получать неплохие доходы от индустрии отдыха, нет единой программы развития этой отрасли. Последняя попытка создать концепцию территориального развития туризма была предпринята десять лет назад, и только для Хасанского района Приморского края. Тогда ее создатели из ОАО "Приморгражданпроект" в преамбуле отмечали, что даже этот наиболее привлекательный с точки зрения организации индустрии отдыха район края оценивается властью в первую очередь как район преимущественного развития промышленного производства. Подразумевалось создание в прибрежной зоне предприятий по добыче, воспроизводству и переработке биоресурсов, обслуживанию флота (судоремонт, судостроение и морские порты). Формирование же инфраструктуры отдыха отодвигалось даже не на второй, а на третий план.

За прошедшие десять лет отношение к индустрии отдыха в крае не претерпело существенных изменений. На просьбу, обращенную "ДК" к представителям отдела туристско-рекреационного комплекса департамента международного сотрудничества и туризма администрации Приморского края прокомментировать итоги и тенденции развития этой отрасли за последние годы, прозвучал обескураживающий ответ: "Мы не занимаемся въездным туризмом и не владеем такой информацией". Оказывается, работа департамента ориентирована исключительно на развитие выездного туризма. Удобно, но воистину как в том изречении о своей и чужой армии: "Если мы не будем развивать инфраструктуру внутреннего туризма, то наши граждане будут кормить туриндустрию соседних стран".

При таком отношении к индустрии внутреннего отдыха у края нет перспективы выбраться из пляжных домиков, считают ее игроки. Между тем рекреационные возможности южного Приморья при грамотном подходе к их использованию создают благоприятные условия не только для привлечения внутреннего турпотока, но и для сотрудничества в сфере туризма со странами АТР, Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, считают дальневосточные ученые. Такого же мнения придерживаются и представители бизнеса. По словам генерального директора ООО "Строитель-43" Сергея ШЕЛУПАЙКО, в Южной Корее достаточно желающих приезжать в Россию, было бы куда ехать и что смотреть. В отличие от россиян, готовых довольствоваться в течение одной-двух недель минимальным комфортом на пляже, иностранный турист предпочитает комфортное проживание в сочетании с интересным досугом. Если их совместить с привлекательными природно-климатическими факторами, Приморье может рассчитывать на приток иностранных туристов.

В поисках утраченного

В Приморье рекреационные ресурсы создаются сочетанием благоприятных природно-климатических условий с привлекательностью горно-таежных ландшафтов, наличием природных источников минеральных вод и лечебных грязей. Ученые ДВО РАН выделяют здесь курортные, оздоровительные, спортивные, экскурсионно-туристические типы рекреационных ресурсов. Хорошие пляжи в бухтах Экспедиции, Троица на участках от м. Гамова до устья р. Раздольная, п-ва Муравьева-Амурского, западного побережья Уссурийского залива и побережья залива Восток. Перечислять все не имеет смысла. При этом некоторые акватории, например, на юге Хасанского района, имеют уникальные, по оценке ученых, возможности для развития индустрии туризма, обладают целым комплексом ресурсов - от лечебно-оздоровительных до познавательных и спортивно-промысловых.

Есть и ряд неблагоприятных факторов, куда относятся непродолжительный бархатный сезон, длящийся два с половиной месяца, муссонный характер климата, связанный с тайфунами, высокая влажность воздуха, комары и другие кровососущие переносчики ряда опасных природно-очаговых заболеваний, а также появление в разгар купального сезона ядовитой медузы (крестовика). Но вряд ли кто-то может назвать ту часть земного шара, где нет каких-то своих негативных нюансов. О них громко не кричат и находят возможность бороться. Там, где по разным причинам ограничена возможность купаться в открытом море, строятся бассейны. Другое дело, что у нас пока нет широкой практики строить комфортабельные дома отдыха. Наши базы скорее напоминают сезонные пионерлагеря советских времен, работающие три месяца в году, все остальное время закрытые на лопату.

Досье По данным Управления Роспотребнадзора, требованиям СанПиН для рекреационных целей соответствуют воды акватории в районе ст. Санаторная, б. Лазурная, островные территории. В 2008 г., по данным Управления Роспотребнадзора, качество морской воды не отвечало гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в нескольких районах Владивостока: ст. Садгород, Океанская, Седанка, Чайка, б. Анна, пляжи "Змеинка", "Юбилейный", "Спортивная гавань". В 2008 г., по данным Управления Роспотребнадзора, число неудовлетворительных по микробиологическим показателям (ЛКП) проб морской воды в Хасанском районе выросло в 5,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Рост индекса ЛКП регистрируется в районах бухт Северная, Круглая, Баклан, Бойсмана, Троица (в районе Тизи) в период высокой нагрузки на морскую акваторию. В с. Безверхово б. Нарва норматив загрязнения превышен в 100% проб, в связи с чем использование данной акватории в рекреационных целях признается невозможным.

Самым проблемным фактором побережья Приморского края, отпугивающим и своих, и приезжих туристов, признается антропогенное загрязнение берегов и акваторий. По оценке Роспотребнадзора только 30% береговой линии Амурского залива пригодно для полноценного отдыха, близок к исчерпанию и рекреационный потенциал побережья Уссурийского залива. Поэтому любая программа развития индустрии отдыха в крае, если таковая когда-нибудь будет создаваться, должна начинаться прежде всего с оценки экологии побережий и стоимости ее восстановления.

И все же дальневосточное побережье Японского моря, если не брать Владивосток, в экологическом плане превосходит знаменитые черноморские пляжи. В плюс Черноморью стоит поставить комфортные условия проживания, по цене сопоставимые с нашими пляжными домиками. Этап пляжных "курятников", бурно растущих сегодня на приморском побережье, там давно сменился строительством добротных коттеджей со всеми удобствами и евроремонтом. Поэтому дальневосточники, особенно те, кто имеет льготы на авиаперелеты (а это, как правило, жители северных территорий ДВФО - Магаданской, Сахалинской областей, Чукотки, Камчатки, Якутии), если и принимают решение выехать на отдых к теплому морю, чаще выбирают Черноморское побережье. Для формирования обратного потока государство не предусмотрело для жителей европейской и сибирской частей России льготный проезд. Поэтому сюда едут, как правило, любители экстремального отдыха, а таковых единицы. Большая часть туристического потока в край формируется жителями четырех регионов: самого Приморья, Хабаровского края, Амурской области и Еврейской АО.

Индустрия пляжных "скворечников"

По расчетам приморских ученых, потенциальная емкость наиболее ценных морских пляжей Приморья (единовременная вместимость с учетом экологической и психофизиологической емкости) составляет около 21,5 - 24,0 тыс. человек в сутки. На самом деле некоторые пляжи в буквальном смысле забиты приезжими. По некоторым оценкам одна только бухта Шамора под Владивостоком может принять в день до 10 тыс. чел., а знаменитая Андреевка - до 3 тысяч. Не трудно подсчитать общую выручку работающих там предприятий и частных лиц, при том что средний чек на расходы питания и пляжные услуги составляет порядка 1 тысячи руб. на человека в день. Считается, что ежегодно край посещают около 2 млн туристов. Это значит, что индустрия пляжного отдыха способна даже при нынешней ее организации приносить неплохую выручку. О затратах пока не говорим. Но можно приблизительно оценить и их. При организации отдыха в палатках и пляжных домиках затраты на создание бизнеса окупаются и приносят прибыль уже в первый год. Это одна из причин того, что развитие отрасли, как правило, пока не идет дальше предоставления самого примитивного сервиса с услугами на улице и имеет большую долю нелегального бизнеса.

Точных данных о количестве компаний и предпринимателей, ведущих турбизнес на приморском побережье, "ДК" найти не удалось. Но беглый взгляд на индустрию отдыха свидетельствует о росте участников этого рынка. Неплохие сезонные доходы привлекают в этот бизнес все новых участников, признаются сами предприниматели. И с каждым годом борьба за денежные потоки, собираемые с туристов, нарастает. Правда, это не слишком сказывается на качестве услуг. Пока невзыскательный спрос определяет предложение.

Складывается впечатление, что в индустрии прибрежного отдыха правят бал мелкий, в меньшей степени средний бизнес и частные лица или семьи. По оценке самих игроков этого рынка, за последние годы наиболее крупным коммерческим проектом в этой области стал проект строительства базы отдыха "Океан" в бухте Андреевка. Правда, собственник - компания "В-Лазер", как и большинство, ограничился строительством недорогих легких пляжных домиков, окупаемых за один сезон. Таким образом, лицо индустрии прибрежного отдыха в Приморье представлено массой легких щитовых домиков- "скворечников" с удобствами на улице в сочетании с палаточными городками, работающими только в самый теплый сезон года.

На этом фоне присутствуют единицы небольших комфортабельных отелей, с хорошим уровнем гостиничных номеров, и немного благоустроенных, с душем и туалетом домов, способных принять гостей и в холодное время года. Умышленно обходим вниманием ведомственные дома отдыха, поддерживаемые материнскими компаниями, санатории советских времен да единицы пионерлагерей, включая известный "Океан". Только эти сооружения на всем побережье, пожалуй, и можно считать капитальными. Кстати, не все используются по прямому назначению. Так, здание бывшего пионерлагеря в бухте Шипалова сегодня является общежитием для более 2 тыс. рабочих, сооружающих нефтяную трубу. Уже известно, что в следующем году их сменят не туристы, а рабочие, которые приедут возводить НПЗ для "Роснефти".

- Нацеленность на быстрый возврат денег - показатель менталитета российского предпринимателя, - комментирует ситуацию ученый, директор Дальневосточного морского биосферного заповедника ДВО РАН Андрей МАЛЮТИН, проработавший какое-то время в бизнесе. - Полагаю, что никто серьезно не рассматривал вопрос круглогодичного использования рекреационных побережий. Туристическую инфраструктуру можно использовать не только летом, но и в другое время года, если иметь хорошо подготовленный бизнес-план. Минимально такой бизнес-план оценивается в $70-80 тыс., с окупаемостью не менее трех лет. Для малого бизнеса это огромный срок, а для серьезного - не бог весть какие деньги. В России есть инвесторы, способные "отвлечь" и гораздо большие средства и на более долгосрочный период. Их надо только заинтересовать.

Справедливости ради стоит отметить, что проекты, совмещающие летний и зимний прибрежный отдых в крае, уже есть. Правда, их единицы. Как правило, те, кто развивал зимний отдых, не шли в сегмент пляжного, и наоборот. Конечно, не везде для этого есть условия, а где-то не хватает ресурсов. Проблему таких проектов некоторые видят в том, что зимние виды прибрежного отдыха придется "разогревать", тогда как пляжный отдых рекламирует себя сам теплой погодой, чистым морем и пляжем. По оценке предпринимателей, на рекламу может потребоваться до 15-20% годового бюджета. Хотя стоит отметить, что лыжные и саночные спуски в районе пригородной бухты Шамора во Владивостоке достаточно быстро приобрели популярность. Правда, ими пользуются преимущественно владивостокцы. А значит, самая доходная часть в этом бизнесе - проживание - остается упущенной.

Цена или качество, на чем остановиться?

Основной поток туристов на приморские базы отдыха приходится на самый теплый период: конец июня - первую половину сентября. О хорошем отдыхе стоит побеспокоиться заранее, так как уже к середине мая активная продажа путевок завершается, даже несмотря на не очень уж низкие цены.

Средний чек за услуги гостиницы и питания на базе отдыха, по оценке их владельцев, составляет 1,5 тыс. руб. в день на человека. Если быть более точными, то стоимость услуг эконом-класса с питанием может обойтись в 1,3 тыс. руб. Там, где более комфортное проживание, есть благоустроенный дом с душем, туалетом и кондиционером, спутниковой антенной, дневное пребывание может достигать и более 6 тыс. руб. на одного человека. В цены закладываются издержки содержания обслуживающего персонала, охрана и поддержание в надлежащем состоянии инфраструктуры в зимнее время, аренда земли, прибыль. Имеет свою стоимость и выбранное место отдыха. Пребывание в брендовых бухтах может обойтись дороже.

Предприниматели, занятые в этом бизнесе не первый год, готовят инфраструктуру с учетом разного уровня спроса. Там, где есть возможность, предлагается инфраструктура трех ценовых рядов: палатки с самым дешевым отдыхом для любителей экзотики, небольшие пляжные домики и теплые гостевые дома с душем, туалетом и прочими удобствами.

- Турист пошел разборчивый, все больше тех, кто не желает второй раз возвращаться в палатку или неблагоустроенный пляжный домик, - говорит один из представителей этого бизнеса. - Приходится вкладываться в создание капитальных строений, хотя это повышает срок окупаемости таких баз, ведь число принимаемых ими туристов примерно такое же, как и в пляжных домиках, а затраты другие.

По оценке предпринимателей, порог окупаемости затрат сезона начинается с базы емкостью от 80 человек и более. При расширении бизнеса надо учитывать, что чрезмерное может "съедать" прибыль. Новичкам при расчете рентабельности стоит учитывать разную емкость пляжей, советуют предприниматели, во многих местах она незначительная, что ограничивает возможность развития. Надо принимать во внимание и риски, способные привести к убыткам. Это может быть атака медуз, разлив нефтепродуктов, предписание Роспотребнадзора о неблагополучной санэпидобстановке. Такие вещи трудно прогнозировать, но даже при высокой средней рентабельности бизнеса два неудачных сезона могут привести к разорению.

Самым доходным из комплекса сервисных услуг, предоставляемых отдыхающим на пляжах, считается гостиничный бизнес или проживание, норма окупаемости затрат на его содержание достигается при 60% заполнения, все, что свыше, создает чистую прибыль. Дополнительно к гостиничному бизнесу можно зарабатывать на питании, услугах проката, экскурсиях, организации досуга, дискотек, баров и т. д., в пляжном отдыхе высока возможность получения синергетического эффекта, говорят предприниматели. Как правило, компания, арендующая или владеющая землей под базу отдыха, оставляет за собой гостиничные услуги и общепит, в хороший сезон пляжное кафе может заработать за три месяца столько, сколько за год в городе, говорят предприниматели. На остальные виды услуг, как правило, привлекаются контр-агенты. Бизнес уже занял практически все ниши вокруг пляжного отдыха.

- Иметь арендаторов на дополнительные услуги (предоставление катеров, лодок, снастей, водные экскурсии, дайвинг и т.д.) на условиях получения посреднического вознаграждения или части прибыли выгоднее, - комментирует ситуацию представитель компании ООО "Орион-тревэл" Виктор КАНИЩЕВ. - Если заниматься всем самому, вырастают издержки.

80% прибыли дают постоянные покупатели туруслуг, но в последние годы удержать их все сложнее, комментирует представитель одной из компаний. Во-первых, появляются все новые базы отдыха, часто в отдаленных, но интересных местах, во-вторых, наступает перенаселение популярных мест отдыха. Как выразился один из предпринимателей, к сожалению, мигрируют "жирные" покупатели, а к ним относятся приезжие, которые нуждаются в еде и ночлеге. Как происходит этот процесс, ярко демонстрирует бухта Шамора, получившая развитие одной из первых. Спустя время серьезную конкуренцию ей стали создавать пляжи бухт Ливадия (пос. Южно-Морской, Находкинский городской округ) и Андреевка (Хасанский район), куда хлынул массовый поток приезжих автотуристов. Но в настоящее время и они стали терять посетителей из-за перенасыщенности. Кроме отмеченных причин на предпочтения отдыхающих влияет и мода на те или иные места.

Как ожидается, в ближайшие годы часть турпотока переместится на островные территории и в призаповедные зоны, которые становятся все более доступными. На скорость этого процесса будет влиять готовность кадастровой оценки земель, без чего выделение их под базы отдыха будет отодвигаться. Так, все еще не завершена кадастровая оценка земель в Хасанском районе, где в соответствии с зонированием, выполненным учеными ДВО РАН, остаются свободными несколько прекрасных с точки зрения рекреационного освоения участков побережья.

Все еще много земель находится в ведомстве Минобороны, которое не торопится с ними расставаться. Так, практически все лучшие бухты на побережье Шкотовского района (Уссурийский залив) так и не переданы в муниципальное ведение, несмотря на многолетнее отсутствие ранее дислоцированных там воинских частей и полное опустошение, прокомментировал для "ДК" ситуацию глава Шкотовского муниципального района Виктор МИХАЙЛОВ.

Схожая ситуация в Хасанском районе. Например, фирма "Горняк", владеющая лицензией на известное месторождение лечебных грязей в б. Экспедиции, уже долгое время добивается от Минобороны выделения небольшого участка земли для строительства прибрежной инфраструктуры отдыха. По заключению специалистов, это месторождение может стать основой для создания целого лечебно-оздоровительного комплекса. Это одно из мест на побережье Приморского края, куда могли бы прийти серьезные инвестиции. По словам директора ООО "Горняк" Владимира ВАСИЛЬЧЕНКО, бухта Экспедиции имеет полный комплекс природных условий для применения в лечебно-оздоровительных целях талассотерапии, основанной на природных компонентах, тогда как многие, даже известные европейские курорты используют искусственно моделированные грязи. В настоящее время предприниматель подготовил обновленный проект под названием "Живое море" с участием иностранных партнеров, что позволяет надеяться на расширение интереса к уникальным лечебным грязям за рубежом.

Муниципальные власти заинтересованы в развитии индустрии прибрежного отдыха там, где это возможно, и готовы поддерживать этот процесс. По словам Виктора Михайлова, в Шкотовском районе спрос на земли даже заставил усилить штат сотрудников земельного комитета. Вообще же, несмотря на, казалось бы, большую протяженность прибрежной полосы, исключительно пригодных для рекреации побережий в крае осталось немного. Поэтому ожидается, что аукционная стоимость их будет возрастать.

Предприниматели отмечают поддержку со стороны администрации Находкинского городского округа, где ведется подготовка сразу нескольких интересных и в будущем, надеемся, громких проектов. По мнению представителей местного бизнеса, руководство Находки в целом поддерживает развитие индустрии отдыха в округе, где потенциал еще не исчерпан и конкуренция в этом бизнесе, по оценкам наблюдателей, достаточно умеренная. Одним из перспективных признается проект Автономной некоммерческой организации "Городской центр водных видов спорта и отдыха "Находкинский Океанский Клуб"", ориентированный на развитие социального туризма, водных видов детского спорта, финансово доступного для малообеспеченных и социально слабозащищенных категорий населения. По словам его организатора Александра РЫБАКА, идея создания такого проекта была воспринята руководством Находки на ура, благодаря чему он без проблем получил все согласования и даже может рассчитывать на финансовую поддержку со стороны бюджета, если кризис не внесет свои коррективы.

Другой проект - компании "Строитель-43" - направлен на создание в прибрежной зоне горнолыжной базы с производством искусственного снега. А с учетом развития и летнего пляжного отдыха есть перспектива круглогодичного привлечения сюда туристов. Это, пожалуй, на сегодня единственный масштабный проект, способный со временем получить статус международного уровня тем, что будет привлекательным не только для российских, но и иностранных туристов. Проект практически готов и находится в стадии согласования. Как известно из практики, оно длится в России от 1,5 до 3 лет. В данном случае проблема уперлась в согласование земель лесного фонда.

Кстати, с момента передачи лесных земель из федерального управления под управление Приморского края, а это произошло с 2007 г., в крае фактически не состоялось ни одного аукциона по передаче лесных земель на рекреационные цели. Стоит ли говорить, что это не способствует развитию прибрежной туриндустрии там, где это еще возможно.

Это не единственный пример "чиновничьей нелюбви" к отрасли. По словам предпринимателей, не вполне благоприятная деловая обстановка складывается с выделением рекреационных земель во Владивостокском городском округе. Здешняя администрация не первый год применяет практику ежегодной смены пляжных арендаторов, что существенно ничего не меняет, сервис остается неудовлетворительным. Причину этого наблюдатели видят в краткосрочности аренды, несмотря на то, что закон позволяет передавать земли в аренду на 49 лет. Еще проблематичней получить ее в собственность. Во всех этих заморочках предприниматели склонны видеть коррупционную составляющую, тормозящую процесс развития отрасли и провоцирующую рост теневого оборота. Оценить реальные масштабы этого процесса, правда, не взялся никто.

Куда будем развиваться

Общий негативный фон, в котором приходится существовать индустрии внутреннего туризма и отдыха в Приморье, продемонстрировала 13-я Дальневосточная международная туристическая выставка "Дальтур-2009", прошедшая во Владивостоке в конце мая. Она показала совсем не то, что должны бы ожидать от туриндустрии в первую очередь региональные власти. Нынешний "Дальтур" оказался самым многочисленным по количеству иностранных представителей, прежде всего из стран Юго-Восточной Азии, заинтересованных в российских потребителях своих услуг и на территории своих стран. И все это на фоне снижения числа российских участников, за это последний "Дальтур" был назван представителями отечественной туриндустрии "ярмаркой несбывшихся надежд".

- Я сюда ехала, чтобы узнать, на каком уровне находится наш местный туризм, и как экономист хотела увидеть пути его развития. А увидела тупик, из которого только один выход - в Китай, - так прямолинейно охарактеризовала "Дальтур-2009" специалист отдела продаж туристической компании из Находки "Торгсервис Центр" Екатерина БОРИСОВА.

Безусловно, ответственность за это лежит в первую очередь на краевой власти, демонстрирующей незаинтересованность в развитии въездного туризма. В крае элементарно нет ни информационной политики в этой области, ни программы развития, т.е. того самого важного, без чего отрасль так и рискует прозябать на уровне пляжных курятников. И это, несмотря на неоспоримые преимущества перед соседними регионами, которые, кстати, не теряют время. На Сахалине, по словам пользователей туруслуг, прекрасный дайвинг, лучше которого нет на азиатских курортах. По словам председателя комитета экономики Сахалинской области Александра КАРПЕНКО, развитие въездного туризма вошло в число приоритетных отраслей, куда направляется поддержка областного бюджета даже в этот кризисный год. В рамках одной из мер поддержки отрасли, особенно предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляется субсидирование процентных ставок по кредитам тем, кто на территории области создают объекты инфраструктуры туризма. Представителям приморской туриндустрии об этом приходится только мечтать. А приморцам, глядя на прибрежные помойки и загаженное побережье, хочется уехать далеко, далеко...