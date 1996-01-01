В Приморье расценки на охрану диктует рынок

Расценки на вневедомственную охрану в Приморском крае в ближайшее время не изменятся. Об этом заявил "ЗР" заместитель директора ФГУП "Охрана" МВД РФ Виталий ШАФРАНСКИЙ.

В отличие от соседнего Хабаровского края, где, как ранее сообщалось, с 1 августа в одностороннем порядке были внесены изменения в действующий прейскурант на услуги для физических лиц, приморский филиал менять ценник не торопится. Тем самым ведомство подтвердило неукоснительное соблюдение договоров с клиентами.

По словам Виталия Шафранского, изменить действующие тарифы на охрану как для населения, так и для юридических лиц пока не представляется возможным по двум причинам. Во-первых, с юридическими лицами приморскую "Охрану" связывают договорные отношения, где одним из пунктов значится невозможность изменения тарифов во время действия договора. Во-вторых, если повышать прейскурант для "физиков", как это сделано в Хабаровском крае, то это приведет к оттоку клиентов, с чем, кстати, и столкнулись соседи.

В столице ДФО и раньше менялись расценки в сторону повышения. В результате чего физические лица, сдававшие квартиры, гаражи и дачи под охрану госструктуре, просто ушли к коммерческим охранным предприятиям. А во Владивостоке конкуренция на рынке частных охранных структур еще жестче. Напомним, что на территории Приморского края осуществляют деятельность более 260 частных охранных предприятий (ЧОП), которые не откажутся от пополнения своей клиентской базы за счет клиентов ФГУП "Охрана".

О том, будут ли изменения в ценовой политике приморского ФГУП в дальнейшем, станет известно ближе к концу года, и, скорее всего, подчеркнул Виталий Александрович, если услуги подорожают, то это коснется юридических лиц.

- Мы уже разослали информационные письма всем нашим клиентам, где предупредили о возможном повышении расценок на услуги. При этом нами была экономически обоснована каждая строка, каждая услуга, которой коснется повышение.

Что до охраны личного имущества граждан, как, подчеркнул Виталий Шафранский, расценки для физических лиц устанавливает рынок.