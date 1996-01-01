Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье расценки на охрану диктует рынок
Расценки на вневедомственную охрану в Приморском крае в ближайшее время не изменятся. Об этом заявил "ЗР" заместитель директора ФГУП "Охрана" МВД РФ Виталий ШАФРАНСКИЙ.
В отличие от соседнего Хабаровского края, где, как ранее сообщалось, с 1 августа в одностороннем порядке были внесены изменения в действующий прейскурант на услуги для физических лиц, приморский филиал менять ценник не торопится. Тем самым ведомство подтвердило неукоснительное соблюдение договоров с клиентами.
По словам Виталия Шафранского, изменить действующие тарифы на охрану как для населения, так и для юридических лиц пока не представляется возможным по двум причинам. Во-первых, с юридическими лицами приморскую "Охрану" связывают договорные отношения, где одним из пунктов значится невозможность изменения тарифов во время действия договора. Во-вторых, если повышать прейскурант для "физиков", как это сделано в Хабаровском крае, то это приведет к оттоку клиентов, с чем, кстати, и столкнулись соседи.
В столице ДФО и раньше менялись расценки в сторону повышения. В результате чего физические лица, сдававшие квартиры, гаражи и дачи под охрану госструктуре, просто ушли к коммерческим охранным предприятиям. А во Владивостоке конкуренция на рынке частных охранных структур еще жестче. Напомним, что на территории Приморского края осуществляют деятельность более 260 частных охранных предприятий (ЧОП), которые не откажутся от пополнения своей клиентской базы за счет клиентов ФГУП "Охрана".
О том, будут ли изменения в ценовой политике приморского ФГУП в дальнейшем, станет известно ближе к концу года, и, скорее всего, подчеркнул Виталий Александрович, если услуги подорожают, то это коснется юридических лиц.
- Мы уже разослали информационные письма всем нашим клиентам, где предупредили о возможном повышении расценок на услуги. При этом нами была экономически обоснована каждая строка, каждая услуга, которой коснется повышение.
Что до охраны личного имущества граждан, как, подчеркнул Виталий Шафранский, расценки для физических лиц устанавливает рынок.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Группа компаний ННК поддержала решение Правительства РФ по стабилизации рынка нефтепродуктов
- Стали известны модели ноутбуков-лидеров продаж на Дальнем Востоке
- Дальневосточный лосось станет еще дешевле. Но в Москве
- Жителям Дальнего Востока понравились большие Huawei
- Независимые АЗС часто оказываются независимы и от ответственности
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Страна утренней наглости
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
- Ледовой арене во Владивостоке вернут имя Фетисова
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток