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К цифровому телевидению в Приморье все готовы
Россия переходит на цифровое телевидение. Первыми получат доступ к новой технологической услуге регионы Дальнего Востока. Для Приморского края это значит, что уже в 2010 г. должны быть решены все технические, финансовые и прочие вопросы, связанные с этим переходом.
Буквально каждый пользователь вскоре должен будет обзавестись либо телевизором, оборудованным цифровым тюнером, либо специальным преобразователем (декодером), способным обрабатывать цифровой сигнал. Пока правительство и региональные власти решают, как облегчить для населения бремя перехода, рынок уже готов предложить потребителям сделать это самостоятельно. По крайней мере, телевизорами со встроенным тюнером для цифровых ТВ-каналов продавцы торгуют не один год.
"Переход на новый формат цифрового вещания не вызывает никакого беспокойства, - говорит зам. директора компании "А11 Hi-Tech" Леонид ФЕДОРЕНКО. - У ведущих производителей телевизоров все модели 2009 г., кроме имеющихся DVB-C, DVB-T, Analog-тюнеров, оснащены и соответствующим тюнером H.264. Ассортимент ныне представленной продукции в данном секторе способен удовлетворить любой потребительский вкус. В настоящее время многие производители запустили в эксплуатацию заводы по производству телевизоров в России. Поэтому ожидать проблем с удовлетворением спроса не приходится. Более того, если рынок плазменных телевизоров практически исчерпал возможности роста, с трудом сохраняя определенный спрос в сегменте широких диагоналей, то с учетом постепенно снижающихся цен на жидкокристаллические панели можно прогнозировать усиление основного спроса на телевизоры с диагональю от 32 до 37 дюймов - они стали доступны более широкому кругу потребителей. Кроме того, мы прогнозируем увеличение количественных показателей по продажам в сегменте телевизоров с диагональю от 37 дюймов".
Очевидно, большинство пользователей предпочтут приобрести приставку, тем более государство обещало помощь это сделать тем, кому сложно установить ее за свой счет. Но пока конкретных решений, как это будет сделано, у чиновников нет. Как сообщили в департаменте связи, сейчас рассматриваются возможные варианты производства приставок предприятиями края.
Скептики полагают, что все закончится поставками из Китая. Китайские приставки хорошо известны на приморском рынке и, как уверяют продавцы, зарекомендовали себя неплохо.
Но сама услуга подключения к цифровому телевидению в городе существует уже давно, и воспользоваться ею не составляет труда. В последнее время спрос на приемники, улучшающие качество сигнала, несколько вырос.
"Прием цифровых каналов возможен в нескольких вариантах, - говорит коммерческий директор компании "Мир антенн" Сергей Поляков, - DVB-S - спутниковое цифровое вещание, DVB-C - кабельное цифровое, DVB-T - эфирное цифровое вещание, IP-STB - интернет-ТВ. Для работы в каждом случае нужен цифровой приемник, который принимает сигналы, предаваемые по каналам спутникового и кабельного ТВ. В городе есть компании, предлагающие соответствующие цифровые приемники. Для индивидуального приема спутникового ТВ мы предлагаем пакеты платного ТВ "Орион-Экспресс" и "Радуга-ТВ".
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