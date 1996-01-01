Рис готовят на экспорт

Южнокорейский холдинг, имеющий в своей структуре несколько предприятий по производству риса, в этом году планирует установить в хозяйствах Ханкайского и Хорольского районов современное оборудование по обработке зерна.

"Рис, полученный с приморских полей, не уступает по качеству японскому, корейскому или китайскому, - говорит директор ООО "Агро Санг Сэнг" ЛИ Дон Мен, - но проблема в том, что обрабатывается он до сих пор на старом оборудовании, которое выдает большой процент сечки. В итоге в магазинах готовый продукт часто оказывается более низкого качества, чем импортный. Мы планируем в ближайшее время установить в двух хозяйствах новые комплексы, включающие зерноочиститель и сушилку. Задача эта непростая, поскольку российские заемные деньги слишком дорогие. Сейчас мы перенесли сроки установки на осень, когда появятся деньги от реализованного урожая".

Сегодня в крае подобное оборудование установлено только в одном рисоводческом хозяйстве, и то там, где рис выращивают китайцы. Эффективность его довольно высока, оно позволяет получать до 95% риса после обработки сырья, в то время как действующее сегодня крупорушки не в состоянии произвести больше 80%.