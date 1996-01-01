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Рестораны и кафе Владивостоке спрятались под навесом
Летние площадки ресторанов и кафе в этом году открыли сезон с большим опозданием из-за дождливой погоды. Спрос на открытые площадки в городе, по некоторым оценкам, в первую половину лета упал на 50%.
Сохранили своих клиентов в основном площадки при загородных кафе, да и то только те, в которых все же предусмотрена возможность хоть как-то укрыться от дождя.
"Непогода коснулась нашего кафе в меньшей степени, - говорит заместитель генерального директора "Гранд кафе" Юлия САПКО, - веранда работала этим летом в обычном режиме, поскольку традиционно наиболее активные месяцы у нас август и сентябрь. Но мероприятия все же пришлось свернуть. При нестабильной погоде сложно их даже планировать".
Тем не менее летних площадок в нынешнее лето стало явно больше. По данным "Студио Кофе", открывшими девять лет тому назад первую площадку во Владивостоке, из трех имеющихся у заведения залов в сезон с полной загрузкой работает только она. "Мы изначально планировали кафе с террасой, - говорит управляющая кафе "Ку-Ку" Ксения САПОЖНИКОВА, - потому что в летнее время спрос на этот вид отдыха доходит до 100%. В прошлом году в конце лета у нас появилась площадка. Люди готовы терпеть неудобства, связанные с погодой, лишь бы находиться на свежем воздухе, а проблему эту решаем при помощи пледов и тепловых зонтов".
Что касается обслуживания, то летние площадки, как правило, не предлагают каких-то новых услуг. Разве что в меню учитывают летний спрос. Как правило, новые позиции появляются в основном по прохладительным напиткам и десертам. Хотя, как утверждают в кафе "Ку-Ку", уличный гриль летом на террасе часто оказывается предпочтительней разнообразных традиционных блюд.
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