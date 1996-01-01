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Чернозем в розницу
Это далеко не единственный случай, когда "земельные войны" между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и собственниками, арендаторами земель сельскохозяйственного назначения доходят до суда.
Непростую ситуацию, сложившуюся с землями сельхозназначения, разъяснил начальник отдела земельного контроля управления Россельхознадзора по Приморскому краю Юрий ЛАКИЗА.
"В настоящее время важен вопрос использования земельных сельхозучастков по целевому назначению, так как сейчас из 1 млн 200 тыс. га земель сельхозназначения Приморского края как положено используется лишь около 300 тыс. га. Если же обратиться к муниципальным властям края и попросить какой-либо участок, все земли оказываются занятыми: в начале 90-х многие предприниматели разобрали по паям бывшие земли колхозов и совхозов. Используется лишь малая часть этих земель, остальная часть плодородных земель приходит в негодность. Наша задача состоит в том, чтобы эти земли вернуть в оборот", - говорит Юрий Лакиза.
Использование сельхозземель в России регулируется Федеральным законом "Об обороте земель сельхозназначения" и Земельным кодексом РФ. Закон дает право органам власти изъять неиспользующуюся или неэффективно использующуюся землю у собственников и арендаторов только через три года. До этого времени собственник вправе распоряжаться землей по своему усмотрению. Но параметры неэффективного использования до сих пор не определены. Для того чтобы заниматься какой-либо несельскохозяйственной деятельностью на плодородных землях, следует эту землю сначала перевести в категорию промышленных земель. Эта процедура довольно непростая. В отличие от других видов земель, земли сельскохозяйственного назначения охраняются с особой тщательностью, так как на них воспроизводятся продукты питания человека. Прерогатива перевода земель из категории сельхозназначения в другую категорию принадлежит администрации края. Помимо прочего, подавая заявку на перевод земли в другую категорию необходимо предоставить обоснование, срок перевода земли в "несельскохозяйственную" категорию, а также подготовить проект рекультивации земли после проделанных работ и пройти государственную экологическую экспертизу.
"Перевести земли сельскохозяйственного назначения в промышленные возможно. Но, с другой стороны, власти внимательно относятся к землям, которые могут воспроизводить продукты питания. Чтобы перевести землю из сельхозназначения, нужно доказать, что это действительно необходимо, ведь если есть другие места для проведения каких-либо работ, то зачем портить плодородные?", - продолжает специалист Россельхознадзора.
Примером нерадивого использования земель, предназначенных для выращивания сельскохозяйственной продукции, назвали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю именно муниципальное унитарное предприятие "Эколог", созданное администрацией Артёмовского городского округа.
В 2001 г. они получили земли Артёмовской дренажно-осушительной системы, где в советское время выращивали рекордные урожаи овощей. В договоре с предприятием "Эколог" об аренде этих земель указывалось, что земля арендуется "для выращивания сельхозпродукции". На самом деле предприятие добывает торфосодержащий грунт, а верхний плодородный слой снимается и идет в продажу. Однако директор МУП "Эколог" не видит правонарушения в действиях своих действиях - "не самовольничал", мол, растить капусту-редиску не можем - почва не плодородная.
Надо сказать, что в последнее время такие ситуации возникают все чаще. Россельхознадзор грозит начать с этого года массовое изъятие сельхозземель от собственников в пользу государства, если бывшие пашни используются не по назначению. Только если по закону, то при изъятии собственникам должны быть предоставлены из Фонда перераспределения однозначные по плодородию и состоянию земли в другом месте или же должны быть выделены денежные компенсации, включающие в себя потраченные собственником средства не только на приобретение земли, но и вложенные в улучшение состояния земельного участка. Это если не докажут, что сельхозземлям нанес ущерб. Как в случае с "Экологом".
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