Горбуши на Сахалине слишком много

Объем добываемого лосося на Сахалине превысил возможности перерабатывающих заводов. Как стало известно "ЗР", в конце прошлой недели многие заводы отказались принимать сырье в виду полной загруженности мощностей. Теперь рыбаки не знают, куда продать добытую рыбу.

Между тем перерабатывающие заводы начинают демпинговать. На сегодня горбушу на Сахалине можно купить дешевле минтая. По последней информации, цена на замороженную горбушу опустилась ниже 30 руб. за кг. Плачевная ситуация с ценой на икру. В ближайшее время цена на икру ТУ может опуститься до 400-450 руб. за кг. А икра, изготовленная по ГОСТу по заказу государственных структур (правительство, Госдума, Администрация Президента), уже стоит 750 руб. за кг.