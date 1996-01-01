Lotte тоже хочет иметь отель во Владивостоке

Мэрия Владивостока продолжает поиск операторов для строительства 4-звездочных отелей в рамках подготовки к саммиту АТЭС в 2012 г.

Ранее декларации о намерениях с местными властями подписали американская Marriott International и французская Accor Group, на стадии подписания - с южнокорейской Lotte Hotel & Resorts, сообщил в ходе 1-й Дальневосточной конференции "Гостиничный бизнес Дальнего Востока: региональные особенности и перспективы развития" начальник управления инвестиций администрации г.Владивостока Николай МАТВИЕНКО.

Напомним, что место для гостиницы Lotte выбрано на Корабельной набережной, недалеко от строящегося моста через бухту Золотой Рог, штаба ТОФ и мемориального комплекса подводной лодки С-56.

Досье Lotte Group - один из крупнейших южно-корейских конгломератов, состоящий из более чем 50 компаний самой различной направленности. Lotte Hotel & Resorts - крупнейшая корейская сеть отелей класса deluxe, основанная в 1972 г. с целью построить первый отель мирового уровня в Корее. Сегодня гостиницы Lotte можно найти в Сеуле, Пусане, Улсане и на острове Чеджу. Первая гостиница класса deluxe Lotte Hotel Moscow откроется в России в начале 2010 г. Строительство новых отелей во Владивостоке входит в программу подготовки города к проведению саммита АТЭС. Планируется строительство 5 гостиниц 4- и 5-звездного класса на 500-1000 номеров каждая с подземными стоянками, а также ряд 3- и 4-звездных гостиниц для пребывания делегатов различного уровня, участвующих в сопутствующих мероприятиях саммита, и представителей прессы.

В мэрии Владивостока ранее подсчитали, что стоимость одного отеля "четыре звезды" составит не менее $20 млн. В настоящее время в краевом центре есть только один отель класса "три звезды" - южнокорейский Huyndai. Стратегическую необходимость строительства многозвездочных гостиниц в мэрии объясняют расчетами на рост туристического потока в Приморский край.

Николай Матвиенко также отметил, что в планах мэрии развитие целого ряда объектов туриндустрии, которые могут привлечь во Владивосток дополнительный поток гостей. В частности, уже одобрен проект парка для диких животных Уссурийской тайги (так называемый "сафари-парк"), под который генпланом Владивостока отведен участок в 27 га.

Кроме того, мэрия планирует строительство в городе автомобильной трассы к 150-летию города и выставочного комплекса для проведения автошоу. "На уровень Детройта с Шанхаем мы, конечно, не претендуем, но...", - загадочно анонсировал будущее приобретение чиновник.

Он однако посетовал, что количество приезжих во Владивостоке уменьшилось со 140 тыс. в 2004 г. до 70 тыс. в 2008 г. "Это не радующие цифры. Поэтому администрация города планирует повышать привлекательность Владивостока за счет решения проблемы транспорта, парковок и безопасности, а также развития местной индустрии гостеприимства", - заявил Николай Матвиенко.

Конференция "Гостиничный бизнес Дальнего Востока: региональные особенности и перспективы развития" была организована Дальневосточным филиалом Российской гостиничной ассоциации (РГА) при поддержке администраций Приморского края и города Владивостока. Основной целью конференции является привлечение внимания потенциальных потребителей, инвесторов, бизнес-сообществ к возможностям индустрии гостеприимства Дальневосточного федерального округа. В ней участвовали около 50 делегатов и приглашенных из Владивостока, Москвы, Волгограда, Воронежа, Омска, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Находки, Комсомольска-на-Амуре и других городов России.

Досье Восьмой по счету в России Дальневосточный филиал РГА был открыт во Владивостоке в октябре 2008 г. Руководит филиалом директор гостиницы "Экватор" Виктория КОЛИТЕНКО. В филиал входят более 20 организаций: гостиницы округа, несколько туркомпаний Приморского края, учебные заведения, компании-поставщики и др.

"В ходе конференции участники обменялись профессиональными мнениями и знаниями. Теперь предстоит все это перенести на практику", - подытожила Виктория Колитенко.