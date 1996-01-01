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Услугами турфирм пользуется лишь четверть россиян
Почти три четверти россиян (71%) организуют свой отдых самостоятельно и лишь 23% прибегают к помощи турагентств. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского он-лайн-опроса, проведенного холдингом «Ромир». В исследовании приняли участие 2038 жителей всех федеральных округов РФ в возрасте от 18 лет.
Доля тех, кто покупает туристические путевки в агентствах, среди женщин выше, чем среди мужчин (29% против 17%). Доля обращающихся в турагентства растет пропорционально доходу респондентов. С помощью специалистов предпочитают организовывать свой отдых треть граждан (35%) с достатком выше среднего. Из низкодоходной категории граждан туры покупают лишь 10%.
Рекомендации по поводу отдыха люди получают прежде всего от родственников и друзей (68%), а также изучая информацию в Интернете 66%. При этом женщин, обращающихся к интернет-источникам, больше, чем мужчин (70% против 62%). Из СМИ полезные сведения об отдыхе черпают 26% россиян.
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