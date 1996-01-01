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Объявлены торги на строительство дороги «Бухта Патрокл - мост через бухту Золотой Рог»
18 августа объявлен открытый аукцион на определение генерального подрядчика по строительству автомобильной дороги «Бухта Патрокл - мост через бухту Золотой Рог». Как рассказали в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, который выступает заказчиком объекта, итоги торгов будут подведены 23 сентября.
Трасса длиной 5,4 километра соединит между собой мост через Золотой Рог и мост на остров Русский. Начало дороги будет положено в районе Детского парка и далее через улицу Калинина, площадь Окатовую и бухту Улисс трасса выйдет на перекресток улиц Бархатная и Катерная, где замкнется у въезда на мост на остров Русский. Проехать от одного до другого моста можно будет за 5-7 минут, четырехполосная трасса будет свободна от светофоров. Для пешеходов будут предусмотрены подземные и надземные переходы.
Дорога будет сдана в эксплуатацию через 24 месяца с момента подписания контракта. Стоимость объекта - 1,9 миллиарда рублей. Деньги на строительство полностью поступят из краевого бюджета.
По мнению губернатора Приморского края Сергея Дарькина, дорога «Бухта Патрокл - мост через бухту Золотой Рог» даст дополнительный импульс развитию района. Сергей Дарькин уверен, что Чуркин, Тихую и Змеинку необходимо сделать максимально комфортными для проживания. В рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 здесь будет открыт мост через бухту Золотой Рог. Вместе с тем, с этой стороны залива планируется строительство театра оперы и балета.
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