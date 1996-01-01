В Приморье пришел новый угледобытчик

Победителем аукциона на право геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на участке Северо-Западный Суражевского месторождения (Артем) признано недавно созданное ООО "Кингкоул", которое намерено после разведки и прохождения госэкспертизы вести добычу открытым способом и поставлять уголь на рынок Приморского края.

Запасы участка площадью 59 га по категории Р2 оцениваются в 4 млн тонн каменного угля. Актив продан за 1,8 млн руб. Средняя теплота сгорания углей составляет 8,5 тыс. килокалорий на килограмм - это хороший показатель. Угли пригодны в качестве энергетического топлива. Лицензия выдана на 25 лет и предусматривает необходимость завершения в течение ближайших двух лет поисково-оценочных работ, а в течение пяти лет после получения лицензии провести разведывательные работы и предоставить геологический отчет по запасам категорий С1 и С2 на госэкспертизу. Добыча будет вестись открытым способом, сообщает "Коммерсант".