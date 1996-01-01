Российские статистики собрались в столице Приморья

Во Владивостоке прошло Всероссийское совещание статистиков, посвященное вопросам качества расчета валового регионального продукта. Среди его участников - заместитель главы Росстата Александр СУРИНОВ, представители руководства Управления национальных счетов, главы статистических управлений сорока территорий Южного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов, на которых производится 50% ВРП, и представители Администрации Приморского края.

"Интерес к валовому региональному продукту со стороны органов государственной власти субъектов России постоянно растет, - сказал, открывая совещание, руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ. - ВРП входит в систему показателей прогнозирования регионального развития и оценки эффективности деятельности органов государственной власти в регионах. Именно этот параметр отражает степень обеспечения населения хорошей работой, достойной зарплатой, жильем, качественными услугами здравоохранения и образования".

Главный федеральный инспектор по Приморскому краю Александр КАБАНОВ, приветствуя участников совещания от лица Полномочного представителя Президента в ДВФО Виктора ИШАЕВА, подчеркнул, что объективные и бесстрастные показатели ВРП, отражающие результаты экономической деятельности всех хозяйствующих субъектов региона, очень важны для федеральной власти. Данные из регионов сливаются на федеральном уровне в единое целое и позволяют Администрации Президента делать верные выводы о состоянии российской экономики".

"Мы рассматриваем это мероприятие как серьезное и последовательное событие в рамках поиска новых экономических решений, источников их эффективности, повышения качества работы органов государственной власти, - сказал директор департамента экономического развития Администрации Приморского края Алексей КОЧЕТКОВ. – Максимально объективная оценка эффективности региональных антикризисных решений сегодня важна как никогда, и она строится на оперативных и очень точных статистических наблюдениях. Надеюсь, те идеи и предложения, что прозвучат на совещании, трансформируются в технологичные решения для успешного достижения поставленных перед нами целей экономического развития".