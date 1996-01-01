Беспошлинная зона откроется на границе КНР и Приморья

На КПП Суйфэньхэ в октябре 2009 года начнет действовать беспошлинная зона. Об этом сообщил мэр города Муданьцзян Чжан Цзинчуань на проходящей Харбинской торгово-экономической ярмарке, передает агентство "Синьхуа".

Госсовет КНР 21 апреля утвердил программу создания на КПП Суйфэньхэ беспошлинной зоны. Ее общая площадь составит 1,8 кв. километра, в том числе один кв. километр – зона переработки экспортных товаров, 0,8 кв. километра – логистическая зона. По словам Чжан Цзинчуаня, благодаря созданию беспошлинной зоны товарооборот КПП Суйфэньхэ может ежегодно увеличиваться на $ 2 млрд.