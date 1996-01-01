Обратной дороги нет

Для 20-летнего жителя Владивостока Максима ЛЯПУСТИНА крупнейший на Дальнем Востоке автомобильный рынок "Зеленый Угол" – настоящая родина. Здесь прошли его детские и юношеские "университеты".

В то время как его ровесники набирались опыта общения в детских садах, он слушал музыку, сидя на заднем сиденье очередного автомобиля, который его отец, в прошлом моряк ДВМП, привозил для продажи. Так за годом год, пока он сам не сменил своего отца на рынке.

Сегодня Максим, студент престижного факультета одного владивостокского вуза, присматривает за десятком автомобилей, выставленных на продажу. Тем самым он компенсирует отцовские затраты на свое обучение. По словам самого Максима, он надеялся что, "внеклассные" уроки бизнеса и экономики, получаемые на авторынке, помогут насытить практикой теоретические знания, получаемые в универе. Чтобы в недалеком будущем организовать свое дело и встать в один ряд с людьми, которых он уважительно называет self-made – "сделавшие себя сами".

Сегодня он почти не сомневается, что его будущее вряд ли связано с Владивостоком. Аналогичные настроения в кругу его друзей и партнеров, которые, увы, пока не видят себя на автомобильных заводах, планируемых к запуску на Дальнем Востоке, дабы сгладить негативный эффект от правительственного решения поддержать отечественного производителя за счет восточных регионов страны.

Сегодня упадок приморского, да и всего автомобильного бизнеса Дальнего Востока и Забайкалья, той его части, что была завязана на доставку, предпродажную подготовку, перегон и непосредственно продажу бэушных иномарок японского производства, считают делом времени. Не мытьем так катаньем правительство в сообществе с крупнейшими дилерскими центрами по продаже новых российских автомобилей, а также представляющими на автомобильном рынке страны мировые бренды, постепенно, не сразу, зачистят огромную территорию от "правого руля".

Даже если завтра пошлины будут отменены, считают аналитики, скорого оживления и восстановления прежней, сложившейся годами инфраструктуры ожидать не стоит. Логистическая цепочка, связывающая сотни, тысячи людей самых разных профессий и видов деятельности, порвана. Под секвестр попали или сменили сферу деятельности сотрудники сотен компаний и фирм самого разного направления. Если кто-то считает, что, повысив пошлины, правительство обезжирило 200 "барыг", как высказался какой-то властный демагог, то он глубоко ошибается. По большому счету доходы от автобизнеса существенным образом влияли на многие отрасли экономики – рынок недвижимости, к примеру. И как бы там ни говорили о теневых наклонностях дальневосточного автобизнеса, он пополнял налоги, в том числе муниципалитетов.

Напрасные хлопоты

Пока что планы правительства по внедрению на Дальний Восток отечественных машин нашли не так много сторонников. На словах главным образом политики (что им еще остается делать) "за", на деле, по последним данным, на всей территории ДВФО за полгода, что действуют новые ввозные ставки, едва ли было продано около 100 автомобилей отечественного производства и не более 40 Toyota Camry, собранных на заводе в Шушарах под Санкт-Петербургом. До конца не понятна судьба 160 машин российского производства, о бесплатной доставке которых в города Дальнего Востока РЖД отчитались в апреле. Иной информации о том, сколько еще образцов российского автопрома доставила железная дорога в рамках правительственной финансовой поддержки, оцененной в 2 млрд рублей, пока не поступало.

Не особенно востребованы и льготные кредиты на автомобили российской сборки стоимостью до 350 тыс. руб. Как признал зам. генерального директора ООО "Даль-Лада" Юрий ТКАЧУК, приморские покупатели "Лады" не пользуются кредитным гандикапом, а предпочитают расплачиваться сразу наличными или по безналичной схеме, когда покупателем выступают юридические лица.

Тем временем отечественный автопром, получивший неслыханные доселе преференции (рынок расчистили, федеральных денег дали), демонстрировал лишь одну стабильную тенденцию – регулярное повышение цен. К примеру, АвтоВАЗ в этом году уже трижды это делал, что, естественно, не добавило отечественному автопрому очков в борьбе за покупателя.

"Сегодня цена на "классику" (ВАЗ 2107-07) находится в пределах 170 тыс. Вдвое дороже – 344 тыс. руб. стоит "Приора хатч-бэк" в комплектации "люкс". Еще в марте "классика" стоила не больше 160 тыс., а самая дорогая "Приора" – 336 тыс. руб., – рассказывает Юрий Ткачук.

Тем не менее практически нулевое внимание к продукции отечественных автозаводов порождает массу слухов. Так, в мае появилась информация, что на столе генерального директора АвтоВАЗа будто бы лежит пачка заявлений от дальневосточных бизнесменов, желающих стать официальными дилерами завода. Новость была моментально растиражирована, но официального подтверждения не последовало.

Юрий Ткачук предположил, что, даже если претендентов на дилерские позиции АвтоВАЗА много, шансы стать таковыми есть далеко не у всех. "У любого производителя, отечественного или зарубежного, требования к своим представительствам очень высоки. Одно дело, когда ты привез машину, купленную с рук или на аукционе, и дальше сам несешь за нее ответственность. Совсем другое, когда ты представляешь производителя, отвечаешь за него, играешь по его правилам, – все это требует определенных навыков, не говоря уже о соответствующей технической и выставочной базе", – поделился своим мнением он.

Сергей ГРИФ, директор компании "Восток-УАЗ", официального дилера Горьковского и Ульяновского автозаводов, от комментариев отказался, сославшись на занятость. Работы, видимо, у продавца российских внедорожников действительно много. Не так давно руководимая им компания открыла новый выставочный салон на ул. Енисейской во Владивостоке, где под одной крышей можно не только посмотреть саму продукцию, но также провести техобслуживание и приобрести запчасти.

Правда, хваленой "Волги-Siber", которая, по слухам, "уходит влет", даже не дойдя до выставочного павильона, сегодня пока нет. По словам менеджера "Восток-УАЗ", они ("Сайберы") должны прийти со дня на день. Последняя цена на Siber была 510 тыс. руб. По новым расценкам информация будет позднее. Также в самом ближайшем будущем в компании ждут "УАЗ – Patriot", ради которых, по словам менеджера, приморцы продают иномарки(!).

Пока же новый салон предлагает два микроавтобуса: "Газель" и "Соболь" за 430 и 599 тыс. руб. соответственно. Правда, обе машины выпущены еще в 2008 г. и продаются как за наличный расчет, так и в кредит. К тому же "Газель" можно взять в лизинг. К слову, объединяет "Даль-Ладу" и "Восток-УАЗ" не только российский производитель, но и банк, с которым работают компании.

Перспектива без перспективы

Говорить сегодня о перспективах автомобильного рынка Дальнего Востока – дело неблагодарное. Слабеющий последние три месяца доллар вроде как вселил надежду, что при постепенном удешевлении американской валюты рынок подержанных иномарок оживится.

Свидетельством позитивных сдвигов стало появление колонн из "перегонов", да то тут, то там визуально видимое наполнение автовозов вдоль гострассы Хабаровск – Владивосток. Что до "начинки" автовозов, то на запад уходят в основном малолитражки, автомобили с объемом двигателя до 1500 куб. см, среди которых преобладают Mazda Demio, Toyota Corolla, Honda Fit и почти весь малолитражный модельный ряд Suzuki.

Сами дилеры не скрывают своей радости по поводу слабеющей американской валюты, считая, что даже не пошлины, а именно девальвация сильнее всего ударила по импорту подержанных японских автомобилей. "Пошлины можно было пережить, в конечном счете занять денег или поднакопить, но вот на треть ослабевший рубль сделал японское предложение очень дорогим", – признают автопродавцы.

Тем временем авторынки Приморского края живут своей жизнью. Ситуация на "Зеленом углу", "Уссури-сервис" и автомобильных рынках Находки примерно одинакова.

Первое, что бросается в глаза, так это отсутствие единого мнения, в какой именно валюте выставлять ценник. Лобовые стекла, с традиционной информацией об автомобиле, привлекали покупателей, имевших как рубли, так и доллары, но больше всего было автомобилей с чистыми "лобовинами", тем самым их продавцы как бы намекали на возможность поторговаться. Что до рублевых ценников, то, по словам дилеров, они касаются машин на так называемый "слив": "Не до прибыли, вернуть бы свое".

Кроме "слива", специалисты объясняют такой подход к ценообразованию алгоритмом, по которому работают дилеры. Те, кто выставляет в рублях, скорее всего владельцы продаваемых машин, которых у них 2-3, максимум пять, а вот большие партии, от 10 и выше, взяты под валютный кредит, с соответствующим долларовым возвратом.

Совсем другое дело машины, привезенные уже после поднятия пошлин. Их на "Зеленом углу" немного, но они есть и сразу приковывают внимание ценником. Так, длиннобазный микроавтобус Hi Ace, 2006 г.в. с 2,7-литровым бензиновым мотором предлагался за $30,800! Рядом стоящий грузовичок Lite Ace, v-1,8, на механике – за $14,200. По словам дилера, год назад они бы стоили $20 и 12 тыс. соответственно.

Но сегодняшнее оживление рынка и связанный с этим энтузиазм дилеров – дело, скорее всего, временное, поскольку новых машин везут минимум. Спроса нет – не будет предложения. Но все упирается в платежеспособность и курс доллара и ЕВРО.

Без вариантов

Одним из самых грустных итогов наступления Москвы на правый руль становится резкое оскудение ассортимента предлагаемой автотехники. Из оборота изымаются целые классы машин, например микроавтобусы повышенной проходимости, или полноприводные городские хэтчбеки. В каталогах европейских производителей не найти аналога Mitsubishi Delica или Suzuki Kei 4WD. Для российского рынка предлагается весьма скромный набор.

Взять, допустим, французский Renault. Московский завод "Автофрамос" производит сборку машин этой марки, и главная ставка сделана на модель Logan, которая специально разрабатывалась для стран третьего мира. Это четырехдверный седан малого класса, размером примерно с Toyota Corolla. Самая дешевая комплектация, в которой автомобиль оснащен двигателем 1,4 л и механической коробкой передач, безо всяких опций, стоит 292000 рублей, или примерно $9250. Согласно данным краевой статистики, средняя зарплата в Приморье составляет 13000 рублей, стало быть, купить эту машину потенциальный клиент сможет через 22 месяца работы. При этом он должен обладать навыками езды на механической коробке, с чем, кстати, в Приморье, избалованном японскими "автоматами", большая напряженка.

Одной из самых дешевых и доступных машин в регионе до последнего времени считалась Toyota Vitz, с которой начинали свой путь многие начинающие автомобилисты и в особенности автомобилистки. Аналогом Vitz в модельном ряду Renault является Renault Clio, базовая комплектация которого с двигателем 1,2 и,опять же, механической коробкой передач, предлагается за 437300 рублей, или $13850. Vitz 2006 года выпуска в самой простой комплектации можно купить за $6500, при этом он будет с автоматом. "Автоматный" же Renault Clio обойдется покупателю в 555100 рублей, или $17580. Как видим, разница весьма и весьма ощутимая.

Ровно та же история с грузопассажирскими коммерческими моделями Renault. Цены похожего на Toyota Funcargo Renault Cangoo начинаются от 447200 рублей ($14160), причем полноприводных модификаций не предусмотрено. Отсюда печальный вывод – мало того, что с введением пошлин регион получит увеличение транспортных издержек, так еще и автомобилистам придется переучиваться на другую трансмиссию. О вопросах безопасности движения на моноприводных автомобилях в условиях гористой местности региона, снегопадов и тайфунов, лучше не говорить, чтобы совсем не расстраиваться.

Перспективы со сборкой в Приморье легковых автомобилей также пока не очень просматриваются. И хотя компания Sollers, специалисты которой недавно побывали во Владивостоке, заверяет, что не собирается отказываться от автопроизводства в Приморье, место будущей стройплощадки тщательно скрывается. Между тем директор по связям с общественностью и государственными структурами Sollers Зоя КАЛИКА сообщила, что завод будет выпускать японские грузовики Isuzu, спецавтомобили на базе коммерческих фургонов Fiat Ducato и корейские внедорожники Ssang Yong. Причем доля внедорожников в этом проекте не будет решающей, основные объемы будут приходиться именно на коммерческие автомобили, в расчете на госзаказ, ориентированный на обеспечение инфраструктурных проектов Дальнего Востока.

Как видим, вопросы о том, что заменит дальневосточникам бэушные праворульные японки и сколько это будет стоить, пока повисают в воздухе...