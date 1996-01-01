Тихая сенсация - нано в Якутии

Когда начались разговоры о новейших разработках в нанотехнологиях, было много скепсиса: когда они еще дойдут до Якутии! Удивительное дело - дошли, причем всего за полгода. Это позволили сделать средства, аккумулированные правительством республики в Республиканской инвестиционной компании (РИК).

Напомним, что в РИК вошли деньги, вырученные от продажи угольных активов, и эта компания на 100% принадлежит республике. По размеру уставного капитала она крупнейшая в регионе. Республика становится совладельцем крупного инновационного предприятия по производству светодиодов нового поколения. Участвуя в инновационном проекте, республика убивает двух зайцев: уходит от сырьевой зависимости и выгодно вкладывает денежные средства. В своем интервью генеральный директор РИК Александр ФЕДОТОВ выразил уверенность: "Это техника будущего, через несколько лет она многое изменит в нашей жизни".

Досье РИК приобретает долю - 33% уставного капитала в ЗАО "Оптоган". (50% плюс одна акция принадлежит группе "ОНЕКСИМ" через LYSARO Cо, остальные 17% - Роснано).

"Принципы нашей работы - инвестирование, сохранение и преумножение. А это очень выгодные вложения. Всего через экспертизу Роснано проходило 900 проектов, прошли только 12, среди них - твердотельные светодиоды. Это говорит о серьезности подхода и готовности к эффективной реализации", - говорит гендиректор РИК.

"Оптоган" - компания-разработчик. И Якутия, как ее совладелец, будет участвовать в проекте, сулящем миллиардные прибыли. Как сказал Александр Федотов, "средства, вложенные в "Оптоган", вырастут в несколько раз. Это хорошее вложение денег". Кроме того, сотрудничество с Роснано предполагает подготовку специалистов на базе Якутского госуниверситета.

В правительстве и РИК не скрывают, что соглашения, подобные подписанному с Роснано, укрепляют уверенность в завтрашнем дне. Уже сегодня Республиканская инвестиционная компания становится финансово-промышленной, что позволит не распылять денежные средства, а использовать их эффективно.

Основное производство твердотельных светодиодов будет размещено в Санкт-Петербурге. На территории республики может быть размещено одно из направлений суперпроекта. Рынок - весь мир, хотя надо отметить, что "Оптоган" - не монополист, однако займет существенную долю в российском производстве.

Что же такое твердотельные светодиоды? Это энергоэффективная технология, позволяющая экономить на потреблении электроэнергии. Применение новых элементов позволит уменьшить энергопотребление даже не в разы - на порядки. Обычные лампочки уйдут в прошлое.

До недавнего времени новые светодиоды были очень дороги, однако теперь ноу-хау "Оптогана" позволяет значительно удешевить их производство. Говоря научным языком, преимущество заключается в уменьшении стоимости люмена за ватт за счет уменьшения числа дислокаций и эффективного дизайна чипа. В настоящее время технология прошла необходимые испытания и экспертизы и готова к внедрению на производстве. Образно говоря, светодиодная техника позволит залить светом наши города, жилища, места работы, поезда... Представьте, что заполярные поселки, которые тоскуют полгода по солнечному свету, окунутся в море огней. При этом не надо будет завозить огромное количество солярки для электростанций.

Разработки по твердотельной светотехнике велись зарубежными учеными. В основном это ученики нобелевского лауреата Жореса АЛФЕРОВА, работающие в Германии. Данный факт не исключает участие якутских ученых. Во всяком случае, республиканская сторона будет всячески поддерживать своих земляков.

В целом проекты якутских ученых страдают низкой отдачей. Роснано ставит следующие условия: минимальный годовой объем нанотехнологической продукции через пять лет после начала реализации должен составлять не менее 250 млн рублей. Пока в этом смысле есть только одна заявка - разработка Института нефти и газа Якутского филиала СО РАН по технологии изготовления труб повышенной прочности из модифицированного полиэтилена. Впрочем, потенциал якутских ученых высок и может "выстрелить" в любой момент. Тем более что соглашение между РИК и Роснано подразумевает несколько направлений.

Якутия впервые участвует в столь большом проекте по нанотехнологиям. Известно, что "нано" - миллардная часть чего-либо, а нанотехнологии - сфера, которая позволит изменить представление о многих вещах. Представьте телевизоры, которые, как носовой платок, складываются и кладутся в карман, или светящиеся потолки в наших квартирах.

Новые технологии, подкрепленные грамотным менеджментом, поддержкой правительства, - это еще и огромные рынки сбыта, которые таят замечательные перспективы. Стоит отметить тот факт, что соглашение с Роснано было подписано оперативно - с момента первоначальных переговоров прошло всего полгода. Совещание в столице республике провели 17 апреля. Уже 5 июня было подписано известное соглашение о сотрудничестве. Ни дать, ни взять - нанотехнологии в переговорном процессе.