Менделеевская ГеоТЭС на Курилах станет мощнее

Власти Сахалинской области объявили аукцион на выполнение проектных работ в сфере геотермальной энергетики – реконструкции Менделеевской ГеоТЭС на Курильском острове Кунашир.

Лимит финансирования превышает 29,3 млн рублей. Как сообщает сайт "Государственный заказ Сахалинской области", модернизация предусматривает увеличение электрической мощности ГеоТЭС на Менделеевском месторождении подземных горячих источников. В рамках проекта существующие турбогенераторные установки заменят на новые. Срок выполнения проектных работ – 14 месяцев с момента подписания контракта. Заказчик – дирекция по реализации Федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области.