Модернизация морских терминалов

В рамках профильной Федеральной целевой программы (ФЦП) в России на Дальнем Востоке на объектах федеральной собственности будет проведена реконструкция рыбных терминалов в морских портах. Об этом сообщил Председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН на совещании по вопросу развития береговой инфраструктуры для приёмки, хранения и переработки рыбной продукции.

Как сообщил Председатель Правительства РФ, проекты по повышению конкурентоспособности портовой инфраструктуры должны предоставить поставщики топлива и других необходимых услуг. В 2009 году запланировано начало работ по реконструкции гидротехнических сооружений 7 терминалов – во Владивостоке, Хасане, Петропавловске-Камчатском, Невельске, Махачкале и Калининграде. В 2009 году на эти цели из федерального бюджета выделено 2 млрд рублей.