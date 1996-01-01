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Игорный бизнес Приморья спрячет концы в воду

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Поскольку планы по созданию игорной зоны в нашем крае были естественным образом похерены, члены ассоциации игорного бизнеса Приморья сегодня ищут самые разнообразные легальные возможности продолжить работу.

Так уже вовсю приветливо (и, надо сказать, привычно) мигают огнями покерные клубы, лотерейные салоны и пр. Как выясняется, что наши игорные воротилы готовы идти дальше - в качестве варианта рассматривается обустройство казино на судне, которое преспокойно бы плавало в экстерриториальных водах и собирало бы на борту поклонников разноцветных фишек. Напомним, что опыт по работе казино на воде в крае есть: долгое время у 36-го причала владивостокского порта переливалась огнями плавучая «рулетошная» «Хокус Покус».

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