- Из тех дополнительных программ, которые направлены на адаптацию выпускников к рынку труда в условиях кризиса, есть такая подпрограмма, как прохождение стажировок выпускников образовательных учреждений на предприятиях. Службы занятости, как предполагается, будут компенсировать предприятиям часть заработной платы, которую те согласны платить, взяв выпускников из образовательных учреждений. Но размеры этой подпрограммы невелики. Да и степень ее эффективности не очевидна, как, в общем, и эффективность других программ, адресованных молодежи.

Сегодня много говорят о том, что нужно перераспределить молодежные потоки, то есть ориентировать молодежь не на поступление в вузы, а пропагандировать рабочие специальности, которые востребованы на рынке труда. По моему мнению, сделать это на практике невозможно. Если экономические выгоды, связанные с получением высшего образования, намного превосходят выгоды, связанные с получением среднего или начального профессионального образования, то как можно побудить значительное число людей отказаться от перспективы получения вузовских дипломов? По косвенным оценкам, не менее 2/3 всей молодежи рано или поздно получат высшее образование. Значит, главное для нас - не перераспределить потоки, а привить молодежи способность быстро приспосабливаться к меняющимся условиям. У них должен быть навык и вкус к переобучению.

(По материалам видеоконференции, проведенной Клубом региональной журналистики "Из первых уст")