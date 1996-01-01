Будущее - за сервисом на АЗС

Что влияет на потребительскую лояльность при выборе АЗС? Ответ очевиден - качество топлива, сервис и наличие дополнительных услуг. Неслучайно ОАО "Приморнефтепродукт" - структурное подразделение нефтяной компании "Альянс" - в течение последних пяти лет активно развивает сеть магазинов самообслуживания (мини-маркетов) при АЗС. Контроль качества топлива, реализуемого на АЗС НК "Альянса", - это регулярный и отстроенный процесс. В той или иной степени внимание этому вопросу уделяют все основные розничные топливные операторы. Что же касается услуг, то компания чутко реагирует на любые запросы клиентов, опережая в этом плане коллег по рынку и осваивая даже непрофильные направления деятельности.

Так, именно НК "Альянс" первым в крае стал открывать мини-маркеты на своих автозаправочных станциях. Их ассортимент хорошо продуман и включает все необходимое, что может понадобиться в дороге - от автохимии и масел до продуктовых наборов для пикника и свежей молочной продукции. Сегодня у предприятия четырнадцать магазинов самообслуживания на АЗС , включая недавно открывшиеся на улицах Баляева и Калинина во Владивостоке. В скором времени к ним добавятся еще десять - в разных уголках края. Поэтому АЗС НК "Альянс" конкурируют теперь не только среди топливно-заправочных компаний, но и среди торгово-сервисных предприятий края.

Магазин самообслуживания на АЗС

- Направление нетопливной торговли компания начала развивать пять лет назад с запуска пилотного проекта, охватывающего несколько АЗС во Владивостоке, Уссурийске и Спасске, - рассказывает начальник торгового отдела "Приморнефтепродукта" Галина РОМАНЕНКО. - Мы воспользовались опытом своего партнера Shell Global Solutions, поэкспериментировали с ассортиментом, выкладкой товара, формами работы, изучили особенности покупательского спроса, определили оптимальную площадь - 25, 50 и 100 кв.м. После тщательного анализа результатов решили распространить этот опыт и на другие автозаправочные станции и комплексы компании.

Группы товаров, наиболее востребованные нашими клиентами, четко выверены - с учетом расположения АЗС, объема грузопотока, контингента покупателей и сезонности. Учтена и покупательская способность клиентов: цены на товары в наших магазинах не выше, чем в среднем по населенным пунктам, где они находятся".

Примечательно, что ассортимент "альянсовских" АЗС включает не только товары импульсного спроса: сигареты, воду, напитки, жевательную резинку, кондитерские изделия, бакалейную группу, но и добавленные по просьбе клиентов молочную и хлебобулочную продукцию, рыбную и мясную нарезку, салаты. В магазинах самообслуживания при АЗС сформировалась категория постоянных покупателей, ценящих время и комфорт. Это действительно удобно - заехав на АЗС, не только заправить автомобиль качественным топливом, но и совершить необходимые покупки, рассчитавшись за все в единой кассе. Для этих целей НК "Альянс" интегрировал в имеющееся программное обеспечение по отпуску топлива специальную программу товарно-кассового учета, что позволяет экономить время покупателей.

"Особенность нетопливной торговли на АЗС заключается в том, что поведение покупателей здесь сильно отличается от обычной торговой точки, - продолжает Галина Романенко. - Если ранжировать основные поведенческие реакции, то главные из них - это даже не удобство и необходимый ассортимент продукции, а быстрота обслуживания, наличие товаров в прямом доступе и возможность свободного прохода, не перекрытого торговым оборудованием, к рабочему месту оператора".

Ассортимент товаров корректируется в соответствии с сезонностью. Так, с наступлением тепла на АЗС, расположенных по дороге к массовым местам отдыха, появились товары для отдыха: мангалы, уголь, продуктовые наборы для пикника и пр. Если добавить к этому наличие парковочных зон, удобную выкладку товара, тщательно отобранный ассортимент (напитки, например, подобраны с такими системами открывания, чтобы водитель мог выпить сок или воду, не отвлекаясь от дороги), то рост объемов продаж - как топливных, так и нетопливных товаров - не потребует объяснений.

Все для автомобиля

Неизменная и важная часть ассортимента магазинов на АЗС НК "Альянса" - группа товаров для ухода за автомобилем, включающая масла, автохимию и аксессуары.

"Практически на всех АЗС в продаже имеются оригинальные масла и автохимия проверенных и надежных брендов, удовлетворяющие потребностям широкого круга клиентов, - рассказывает менеджер торгового отдела "Приморнефтепродукта" Александр ПЕТРОВ. - Из масел премиум-сегмента - Shell и Mobil, в среднеценовой группе - Enios и Kixx, для клиентов с небольшим достатком - "Лукойл" и "камазовские" масла. Кроме того, на наших автозаправках можно приобрести по доступной цене охлаждающую и стеклоомывающую жидкости с удобной для клиентов выкладкой товара. Причем стеклоомыватель покупателю тут же бесплатно зальют в бачок автомобиля. Эта услуга, внедренная на крупных АЗС Владивостока, Артема и Находки еще два года назад, оказалась очень востребованной и скоро появится на других АЗС компании по всему Приморью.

Что касается автохимии и автокосметики, то мы сознательно подобрали небольшой, но актуальный ассортимент известных марок, таких как Kangaroo (Profoam 2000, 3000) и Hi-Gear. Группа автоаксессуаров представлена "дворниками", высококачественными японскими силиконовыми ковриками, ароматизаторами - меловыми, гелевыми, жидкими. Словом, мы включили в ассортимент магазинов АЗС все самое необходимое из того, что может понадобиться водителю в дороге".

Помимо продуктов питания и автотоваров на АЗС НК "Альянса" продаются карты экспресс-оплаты мобильных операторов, причем по цене номинала. Также на ряде станций установлены банкоматы и терминалы для приема оплаты за топливо и продукцию по банковским картам. Впрочем, этим забота о водителе и его автомобиле не ограничивается. Оснащенные новейшим оборудованием "островки самообслуживания", где можно бесплатно подкачать шины, залить чистой воды в омыватель, выбить коврики или пропылесосить салон автомобиля за символическую плату в 35 рублей, - неотъемлемая составляющая большинства топовых АЗС компании.

- В то время как некоторые топливно-заправочные компании, стремясь привлечь клиента, идут по пути сомнительного демпинга, мы делаем ставку на внедрение прогрессивных методов и форм продаж, совершенствование сервиса и расширение спектра дополнительных услуг, - говорит начальник отдела маркетинга "Приморнефтепродукта" Денис БЫКОВ. - Даже если это требует привлечения значительных сил и средств - открытие мини-маркетов, например, влечет за собой увеличение штата персонала, рост трудозатрат, покупку новейших автоматизированных систем учета и управления и т. д. - мы идем на это сознательно, и клиенты это ценят. В компании совершенно справедливо уверены: будущее - не за ценником на стеле, а за сервисом на АЗС.