Цены замедлили падение

По данным департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации строителей России (АСР) и Союза инженеров-сметчиков за первые пять месяцев года цены на основные строительные материалы на российском рынке снизились на 7,92%.Общее снижение цен, которое началось в сентябре-октябре 2008 года, составило к маю 2009 года 16,06%.

Досье Снижение цен на строительные материалы привело к снижению себестоимости строительства за январь-май 2009 года на 5,85%, а с начала кризиса в сентябре 2008 года - на 12,62 %.

Однако, по оценке АСР, цены на основные строительные материалы в России в ближайшее время снижаться уже не будут. Наоборот, возможен незначительный рост по отдельным позициям (цемент, инертные материалы, растворы и бетоны). Пик снижения цен был пройден в апреле, когда строительные материалы подешевели за месяц на 2,87 - 3%. "С осторожным оптимизмом можно говорить, что дно достигнуто или почти достигнуто", говорится в аналитической записке Ассоциации строителей России.

С января 2009 года резко дешевел цемент. Однако, по итогам апреля, по данным пресс-службы Московской фондовой биржи (МФБ), на торгах в апреле ценовой индекс цемента вырос на 10% по сравнению с показателем марта и составил 2 210,73 руб. за тонну. Объем торгов цементом увеличился в 1,6 раза по сравнению с предыдущим месяцем. На торгах реализовано свыше 66 тыс. тонн цемента.

При этом аналитики АСР отмечают, что цена цемента, формируемая по итогам торгов на МФБ, в настоящее время никак не может рассматриваться в качестве среднерыночной. Объемы торгов в марте - 40 тыс. тонн и в апреле - 66 тыс. тонн несопоставимы с общим объемом реализации по стране, которая составила примерно 7-7,5 млн т. Так, средняя по России отпускная цена на навалочный портландцемент марки 500 Д0 составляет 2904,31 руб. за тонну без НДС. С учетом НДС и доставки франко-предприятие или франко-строительная площадка это уже 3800-4000 руб. за тонну.

По данным Rusmet.ru, за апрель общий индекс средних рублевых рыночных цен металлопроката снизился на 3,9. Индекс средних рыночных цен листового проката снизился на 3,8%.