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С экспортной перспективой
При всех явных общих тенденциях на северных территориях Дальнего Востока в Чукотском автономном округе ситуация исключительная. Оленеводство едва ли не единственная отрасль в экстремальных природных условиях, где возможно промышленное производство. По крайней мере, из 25 предприятий, ведущих сельскохозяйственную деятельность, 16 – оленеводческие.
И поскольку частные предприятия практически отсутствуют в округе, если не считать личных подсобных хозяйств, которых менее 10%, то вся сельскохозяйственная деятельность сосредоточена на муниципальных предприятиях. Главной их задачей последних лет был рост поголовья оленей. В округе даже действовал в течение 5 лет мораторий на забой этих животных. Поголовье выросло почти в два раза.
С 2006 года возобновился промышленный забой, для чего были закуплены и введены в эксплуатацию два высокотехнологичных комплекса по убою и первичной переработке мяса оленя финского производства Tundratek в селах Канчалан Анадырского района и Амгуэма Иультинского района. Продукция, производимая этими комплексами, отвечает европейским требованиям к качеству. Однако в округе считают, что с ростом поголовья оленей и объемов производства мяса необходима поставка еще как минимум двух аналогичных убойных пунктов. Тем более что эксперты довольно высоко оценивают перспективы экспорта едва ли не самого экологически чистого мясного продукта. По крайней мере, реализацию продукции в округе уже сейчас считают в долларах.
В 2008 году пять оленеводческих предприятий получили официальный статус племенных: из них 4 предприятия - племенные репродукторы и одно - генофондное. Улучшение общей ситуации в отрасли позволило округу сделать первые шаги и на региональном дальневосточном рынке. В соседний Камчатский край, где сейчас также приостановлен промышленный забой в связи с наращиванием поголовья, было продано 1000 голов оленей. Кроме того, заметно увеличилось и количество домашнего северного оленя. По этому показателю Чукотский автономный округ вышел на второе место в Российской Федерации после Ямало-Ненецкого АО.
Олени существенно влияют на продовольственную базу округа и в значительной степени обеспечивают потребности жителей ЧАО в мясе и кожевенно-меховом сырье, что в итоге позволяет ощутимо снизить нагрузку на окружной бюджет по завозу продовольствия из центральных районов страны. Специалистами ПК "Полярный" в Анадыре разработаны и внедрены в производство технические условия на новые виды продуктов из мяса оленины – вареные колбасы, сардельки оленьи, сосиски, которые, кстати, за свое высокое качество получали золотые медали на различных международных выставках, проходивших в ДВФО. В целом в округе было реализовано продукции собственного производства в 2008 году на 10,8% больше уровня предыдущего года.
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