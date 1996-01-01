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По дороге с поля на кухню овощи в нашей стране дорожают на 200-300%

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Овощи, по данным Росстата, оказались лидером повышения потребительских цен по итогам первого полугодия среди всех съедобных товаров. Это при том, что на дворе - разгар лета. Капуста с декабря подорожала на прилавках аж на 60%, лук и морковь - на 50%. При этом Минсельхоз РФ докладывает: отпускные цены отечественных производителей той же капусты белокочанной выросли за полгода в среднем по стране только на 13%.

По данным генерального директора Всероссийской ассоциации "Теплицы России" Натальи РОГОВОЙ, овощи защищенного грунта в последние недели подешевели на 10-20% (потому что появились грунтовые), а вот на ценниках в торговле это не отразилось. Более того, местами цены на этот товар даже выросли, утверждает Наталья Рогова.

В общем, кто прав: статистики, аграрии или торговцы, так и остается тайной.

Зато кто и сколько зарабатывает на кочане капусты, выяснить оказалось несложно. "Мы сейчас продаем капусту по 9 руб. за килограмм, - рассказывает директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел ГРУДИНИН. - А на рынке она стоит 25 руб., в торговых сетях - 30-40 руб. за килограмм".

По данным Минсельхоза, в среднем по стране отпускные цены производителей на лук репчатый где-то около 10 руб., на свеклу столовую - около 11 руб., на морковь - около 12 руб. за килограмм. Что такого делают с овощами перевозчики, перепродавцы и розничные торговцы, от чего по дороге к покупателю товар поднимается в цене на 200-300%?

Во Владивостоке селяне сдают овощи посредникам или торговым сетям в 2-2,5 раза дешевле цены, за которую они потом продаются. Здесь, конечно, транспортная составляющая в доставке овощей от "поля до прилавка" - самая заметная. Впрочем, эта статья расходов для всех регионов стоит на первом месте. Как признался "РГ" один из владивостокских поставщиков, пару лет назад транспортные расходы составляли 3-4 процента от отпускной цены, а сейчас поднялись до 34%.

Кроме этого, в стоимость овощей входят и другие составляющие: аренда места на рынке или высокие дальневосточные тарифы на тепло- и электроэнергию для магазинов плюс теневые сборы, которые увеличились, несмотря на рекомендации "не кошмарить" проверками малый бизнес.

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