Меню для буренки

Предприятия по производству кормов для животноводства в Приморье, очевидно, еще предстоит создавать. Несмотря на возрастающую потребность в комбикорме, крупных предприятий, способных удовлетворить нужды отрасли в крае, нет, и даже те отдельные цеха, появившиеся при мукомольных и крупозаводах не так давно, не способны пока сформировать предложение в тех объемах, которые избавили бы животноводов от острой зависимости от завоза.

В то же время рынок комбикормов в Приморье существует не первый год, хотя предложение лишь отчасти способно удовлетворить спрос. К тому же сама ситуация в животноводстве при всех его острых углах, в общем-то, вполне благоприятна для подъема самого рынка, специфика которого заключается еще и в том, что с точки зрения потребностей он довольно прозрачен, его емкость легко просчитывается.

Досье При нынешнем поголовье хозяйствам края необходимо 146 тыс. тонн в год, из которых 58,4 тыс. - для нужд птицеводства. Но в этом сегменте ситуация особая. Из 4 млн голов птицы в крае почти половина приходится на "Михайловский бройлер", где создана своя кормовая база. На собственном корме работает и Уссурийская птицефабрика. Продавцам кормов фактически остается только частный сектор.

Собственно предложение по большому счету пока остается за различного рода перепродавцами, поставщиками продукции из других регионов страны. Сколько продукта реально производят здесь, никто не берется оценить даже приблизительно. Местное производство за редким исключением представлено кустарными теневыми производителями, готовыми к тому же в силу низкого качества продукта к демпингу цен. Впрочем, серьезных последствий для рынка этот демпинг, как правило, не несет, поскольку устойчивые хозяйства их потребителями, как правило, не являются. В основном они закрывают потребности только мелких хозяйств.

Но даже эти хозяйства кустари обеспечить кормами в необходимых объемах не могут. В личных и фермерских хозяйствах животных, как правило, кормят привозным кормом. Продавцов его на рынке, по некоторым оценкам, около 30, и число их постоянно растет. Разница в стоимости комбикорма, произведенного в Приморье и за его пределами, настолько велика, что даже транспортные тарифы не снижают привлекательности челябинских или бийских продуктов. Самые качественные сибирские корма с доставкой стоят здесь 6-7 тыс. руб. за тонну, ниже качеством - еще дешевле. Приморские же производители удерживают цену в пределах 11-12 тыс. руб.

Впрочем, привлекательность поставок из других регионов далеко не всегда строится на цене. "Мы готовы закупать корма хоть в Америке, лишь бы они соответствовали нашим запросам, - говорит директор СХПК "Новолитовское" Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ, - сегодня мы их везем из челябинской области потому, что там завод изготавливает их специально по нашей заявке. В нашем хозяйстве мы стараемся выводить производство молока на тот уровень конкуренции, который позволит выжить предприятию в сегодняшних условиях, поэтому, прежде чем отправить запрос, делаем биохимический анализ крови животных и определяем их потребности. Самое главное, чтобы корм был сбалансирован по составу и позволял увеличить продуктивность".

Для подобных запросов производителей в крае практически нет, поэтому спрос на качественные корма фактически остается неудовлетворенным. В Приморье вообще официально работают только два комбикормовых предприятия, один из которых - цех при "Уссурийских мельницах", открывшийся всего несколько месяцев тому назад. Пока он способен производить только 100-150 тонн в месяц. "Наша цель - занять эту нишу на рынке, предложив качественные комбикорма, позволяющие удерживать высокую продуктивность в хозяйствах, - говорит директор ООО "Уссурийские мельницы" Вадим БЫСТРУШКИН. - Спрос на нашу продукцию хороший. Мы успеваем только текущие заявки выполнять, поэтому сейчас для нас главная задача - наращивать производство. Но проблема заключается в недостатке сырья. Мы не являемся его производителями, поэтому планы наши могут быть реализованы только с новым урожаем. Осенью планируем выйти на объемы 300 тонн в месяц".

Несмотря на довольно высокие цены, уровень рентабельности производства комбикормов при отсутствии собственной сырьевой базы, по словам местных производителей, крайне невысок. По этой причине банковские деньги для этого производства оказываются слишком дорогими. "Брать деньги под такие проценты в банке бессмысленно, - говорит директор компании "МК-Трэйд" Михаил ПЕТРОЧЕНКО, - а чиновники нас не поддерживают. В этом году мы вынуждены были остановить наш цех по производству комбикормов из-за отсутствия средств на закуп зерна. Ситуация складывается парадоксальная: сельхозпроизводители не знают, кому продать зерно, а переработчики - как его купить. В итоге цех, производительностью 40 тонн в сутки, простаивает целый год".

Местное зерно является основным сырьем для приморских производителей кормов. Завозят цеха только различные добавки. По официальным данным, ожидаемый урожай в этом году примерно 160 тонн зерновых и 140 тонн сои. Это количество позволяет животноводству края полностью обходиться без завоза кормов. Только произвести их здесь по-прежнему некому.