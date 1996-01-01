За новации таможенного ведомства рыбаки расплачиваются задержкой транспортных судов

В минувшие выходные таможенными органами задержан в порту Владивосток транспорт "Финский залив" для повторной проверки находящейся на его борту рыбопродукции. Как сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ, на борту судна находится груз, принадлежащий 18 рыболовным компаниям.

Поэтому, хотя вопросы у таможенников возникли к двум юридическим лицам, заложниками оказались все. Происходящее, а это уже четвёртый транспорт, задержанный таможенными органами для проверки в июле, вызывает большую тревогу у рыбаков.

Однако на самом деле действия Владивостокского таможенного поста не являются "частной" инициативой дальневосточной таможни. Действия таможенников основываются на приказе Федеральной таможенной службы №1604 от 24 декабря 2007 года, предусматривающем применение случайной выборки для проведения таможенного досмотра с использованием системы управления рисками. Данный механизм был введён в 2005 году для дополнительного контроля за товарами и позволяет пресекать различные способы занижения экспортной и импортной стоимости товаров. Положительным результатом введения механизма случайной выборки с использованием системы управления рисками явилось значительное увеличение таможенных поступлений от товаров народного потребления, ввозимых из Китая и ранее растаможивавшихся по заведомо низким ценам.

Поясним суть казенной формулировки. На Дальнем Востоке с начала 2000 г. в таможне были огромные "дыры", через которые в страну ввозился и вывозился поток контрабанды. В том числе и партии рыбопродукции. Борьба с коррупцией внутри Федеральной таможенной службы и породила этот приказ. Суть приказа в том, что груз выходящий из страны будет досматриваться другим таможенным нарядом. Выборку груза производит компьютер. Он случайно указывает на грузовую таможенную декларацию, таможня начинает работать.

Первой компанией, попавшей на "генератор случайных чисел", стала компания "ТУРНИФ". Ее груз уже практически прошел экспортное оформление, когда руководству сообщили о том, что необходимо пройти дополнительную проверку. Но именно этот случай наглядно показал, что данный приказ может стать административным барьером в деятельности предприятий, и более того - привести к многомиллионным убыткам рыбодобывающих компаний.

Оказалось, что груз компании лежит в трюмах транспортного судна в самом низу. Причем он находился сразу в нескольких трюмах. А сверху этого груза лежало еще около 4000 тонн рыбы, принадлежащих других компаниям, которые не нужно было проверять.

Владельцы груза были шокированы. Они несли финансовые убытки. Судно нужно было ставить с рейда в порт, выгружать чужой груз и только потом добираться до проверяемой рыбы. Но даже это не самая большая беда. "Рыбопродукция - специфический товар. Если выгружать большое количество тонн, то груз будет частично испорчен. Так как при подобных грузовых операциях происходит нарушение целостности тары, - считает генеральный директор компании "Дальрыбпорт" Людмила ТАЛАБАЕВА. - Тем не менее наша компания сумела в короткие сроки выполнить все необходимые грузовые работы. Но понятно, что внезапность таких работ несет в себе повышенные риски. Одно дело, когда наша компания еще за несколько недель узнает объем грузовых операций, и совсем другое, когда все происходит в пожарном режиме".

Правда, в приказе есть пункт, согласно которому начальник поста может снизить объем проверяемого груза до 10%. Например, если в грузовой декларации 2000 тонн, проверять можно 200 тонн. Но есть одна неприятность: проверка подразумевает вскрытие каждого места и последующую перетарировку. А это приведет к порче груза и соответственно к уменьшению товарной стоимости.

Нужно отдать должное начальнику Владивостокского таможенного поста Юрию БЕРШТЕЙНУ, что он принял решение вторично досматриваемый груз проверять именно в пределах 10%. Но отменить вторичный досмотр местная таможня не в силах, так как ответственность за исполнение этого приказа персональная. "Финансовые потери компаний будут внушительные, - уверены рыбопромышленники. - Наши подсчеты показывают, что убытки только одной компании могут доходить от 1,5 до 15 млн руб. Также стоит учитывать, что в разгар путины задержка транспортных рефрижераторов может привести к тому, что траулеры в ожидании перегруза будут терять драгоценное промысловое время".

Последний инцидент произошел с грузом компании "Океан-продукт". Их груз находится на транспорте "Финский залив", и, чтобы его досмотреть, нужно достать около 1000 тонн чужой продукции. Это значит - потерять качество этих 1000 тонн.

Но еще до этого транспортный рефрижератор "Коммунары Николаева" в течение 7 суток простоял в ожидании оформления груза, имея все документы на груз на борту, оформленные в установленном порядке. Примечательно, что транспортное судно прибыло в порт с 4800 тоннами рыбопродукции на борту, принадлежащей двум десяткам предприятий.

С просьбой разобраться в сложившейся ситуации члены АРПП обратились к первому вице-премьеру Виктору ЗУБКОВУ, руководителю Росрыболовства Андрею КРАЙНЕМУ, а также в руководство Федеральной таможенной службы РФ и Дальневосточного таможенного управления.

"Нам пришел ответ, что рассматривается возможность оптимизации этого процесса", - утверждает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий края Георгий МАРТЫНОВ. - Но сколько времени понадобится, чтобы решить проблему? А убытки рыбопромышленники несут уже сегодня".