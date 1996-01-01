Государственная помощь в 45 млрд рублей ушла в порошок

Председатель Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ прокомментировал парламентским журналистам ситуацию на российском рынке молока: "Если в прошлом году производство продукции сельского хозяйства выросло в нашей стране приблизительно на 10%, то рост производства молока оказался на порядок скромнее - всего 1,1%. И это при том, что за три года из бюджетов различных уровней только на поддержку племенного животноводства направлено 45 млрд руб.

Во многом причина заключается в том, сообщают "ФК-Новости", что, имея возможность "превращать" порошок в "молоко", переработчики завезли в прошлом году огромные объемы сухого молока по цене, соответствовавшей 5 руб. за литр. В итоге закупочные цены на отечественное молоко также резко упали, фактически рухнули.