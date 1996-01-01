Теплицу в хозяйстве "Лазурное" восстановили в прежнем масштабе

Еще один гектар в тепличном хозяйстве "Лазурное" в Партизанске восстановлен для посевов овощей на зиму.

Около 12 лет участок земли в 2 га в теплице с общей площадью 6 га не был задействован в производстве из-за отсутствия капитального ремонта систем тепло- и водоснабжения. В прошлом году хозяйство собственными силами сумело частично отремонтировать теплицу, что позволило ввести в оборот один гектар, а этим летом при поддержке муниципалитета завершен ремонт еще одного участка. В предстоящий зимний сезон теплица впервые за долгие годы будет работать в полном объеме. Приготовленные под посадку земли позволят увеличить производство овощей в зимний период на 240 тонн.