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Рынок на Спортивной во Владивостоке ждет большая перестройка
Вместо убогих контейнеров на одном из самых известных рынков Владивостока скоро должны появиться современные торговые павильоны, сообщает РИА PrimaMedia.
Сколько ни говори о том, что рынок на "Спортивке" - самый дикий во Владивостоке, а своих фанатов он имеет. Пенсионеров не пугает риск купить просроченные продукты, а народ, не приученный к бутикам, с удовольствием выбирает обновки в развалах китайского ширпотреба. Потому многие горожане встревожились, когда изрядный участок торговой площади отгородили забором. На месте лотков и контейнеров с продуктами появились груды строительного мусора. Его разбирают китайцы.
В управлении торговли Владивостока весть о сносе не подтвердили, объяснили, что идет плановая реконструкция. А в администрации рынка на Спортивной сказали:
- Пусть покупатели не беспокоятся. Мы просто приводим торговую площадь в порядок. А продавцов постепенно переселим в современные крытые павильоны.
Кстати, несколько новехоньких сооружений, разделенных на бутики, уже появились на вещевой части рынка. А продажа сезонных овощей полностью переместилась на знаменитый "черепковский мостик". Капустой, огурцами и картошкой торгуют уже чуть ли не на трамвайных рельсах.
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