Рынок на Спортивной во Владивостоке ждет большая перестройка

Вместо убогих контейнеров на одном из самых известных рынков Владивостока скоро должны появиться современные торговые павильоны, сообщает РИА PrimaMedia.

Сколько ни говори о том, что рынок на "Спортивке" - самый дикий во Владивостоке, а своих фанатов он имеет. Пенсионеров не пугает риск купить просроченные продукты, а народ, не приученный к бутикам, с удовольствием выбирает обновки в развалах китайского ширпотреба. Потому многие горожане встревожились, когда изрядный участок торговой площади отгородили забором. На месте лотков и контейнеров с продуктами появились груды строительного мусора. Его разбирают китайцы.

В управлении торговли Владивостока весть о сносе не подтвердили, объяснили, что идет плановая реконструкция. А в администрации рынка на Спортивной сказали:

- Пусть покупатели не беспокоятся. Мы просто приводим торговую площадь в порядок. А продавцов постепенно переселим в современные крытые павильоны.

Кстати, несколько новехоньких сооружений, разделенных на бутики, уже появились на вещевой части рынка. А продажа сезонных овощей полностью переместилась на знаменитый "черепковский мостик". Капустой, огурцами и картошкой торгуют уже чуть ли не на трамвайных рельсах.