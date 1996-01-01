Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Как снизить цены на жильё?
При поддержке государства возможно снижение цен на жилье в России еще на 20-40%, заявил президент Российского Союза строителей Владимир ЯКОВЛЕВ, сообщает Realtypress.Ru.
"Если решить проблему со стоимостью земли, подключением коммуникаций, оформлением документации, инвентаризацией и так далее, то цены на жилье в России можно снизить на 20-40%", - считает Владимир Яковлев.
Данное высказывание вполне оправданно. При нынешней стоимости на все необходимые при строительстве жилья затраты, на строительные материалы и достойную заработную плату квалифицированным работникам, в России снижение цен на недвижимость пока невозможно. Только согласование всей документации может составлять более двух лет, в то время как в среднем по Европе это происходит за 60-80 дней.
Как сообщила РИА "Дейта" генеральный директор регионального оператора ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае ОАО "Наш дом - Приморье" Марина ЛОМАКИНА, "для реализации инвестиционного проекта в области жилищного строительства, кроме стройматериалов и рабочей силы, требуются такие ресурсы, как: земельный участок, который возможно приобрести только на торгах согласно Земельному кодексу РФ, что уже говорит о дополнительных финансовых расходах, которые подлежат включению в стоимость объекта. Все понимают, что у земельных участков различная привлекательность, следовательно, и цена выкупа и стоимость 1 квадратного метра различна.
Далее, объект необходимо подключать к инженерным сетям - вода, электричество, канализация, тепло. Сегодня для города Владивостока в среднем эта сумма может составить от 9 до 15 тыс. руб. за квадрат. Дополнительными расходами служит уплата процентов банку за пользование кредитом. Сразу отмечу, что согласно 214-ФЗ "О долевом участии в строительстве..." застройщику финансово более выгодно иметь отношения с банком, нежели с дольщиками, это связано с финансовой ответственностью застройщиков и позволяет завершать строительство в установленные сроки".
По данным маркетинговых компаний, в настоящее время средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости во Владивостоке составляет 65 тыс. руб., при том, что за время экономического кризиса недвижимость подешевела на 35%.
Сейчас строительство новых домов во Владивостоке практически прекратилось.
Кроме того, как стало известно корреспонденту РИА "Дейта", получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию сегодня крайне сложно.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала