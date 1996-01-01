Как снизить цены на жильё?

При поддержке государства возможно снижение цен на жилье в России еще на 20-40%, заявил президент Российского Союза строителей Владимир ЯКОВЛЕВ, сообщает Realtypress.Ru.

"Если решить проблему со стоимостью земли, подключением коммуникаций, оформлением документации, инвентаризацией и так далее, то цены на жилье в России можно снизить на 20-40%", - считает Владимир Яковлев.

Данное высказывание вполне оправданно. При нынешней стоимости на все необходимые при строительстве жилья затраты, на строительные материалы и достойную заработную плату квалифицированным работникам, в России снижение цен на недвижимость пока невозможно. Только согласование всей документации может составлять более двух лет, в то время как в среднем по Европе это происходит за 60-80 дней.

Как сообщила РИА "Дейта" генеральный директор регионального оператора ипотечного жилищного кредитования в Приморском крае ОАО "Наш дом - Приморье" Марина ЛОМАКИНА, "для реализации инвестиционного проекта в области жилищного строительства, кроме стройматериалов и рабочей силы, требуются такие ресурсы, как: земельный участок, который возможно приобрести только на торгах согласно Земельному кодексу РФ, что уже говорит о дополнительных финансовых расходах, которые подлежат включению в стоимость объекта. Все понимают, что у земельных участков различная привлекательность, следовательно, и цена выкупа и стоимость 1 квадратного метра различна.

Далее, объект необходимо подключать к инженерным сетям - вода, электричество, канализация, тепло. Сегодня для города Владивостока в среднем эта сумма может составить от 9 до 15 тыс. руб. за квадрат. Дополнительными расходами служит уплата процентов банку за пользование кредитом. Сразу отмечу, что согласно 214-ФЗ "О долевом участии в строительстве..." застройщику финансово более выгодно иметь отношения с банком, нежели с дольщиками, это связано с финансовой ответственностью застройщиков и позволяет завершать строительство в установленные сроки".

По данным маркетинговых компаний, в настоящее время средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости во Владивостоке составляет 65 тыс. руб., при том, что за время экономического кризиса недвижимость подешевела на 35%.

Сейчас строительство новых домов во Владивостоке практически прекратилось.

Кроме того, как стало известно корреспонденту РИА "Дейта", получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию сегодня крайне сложно.