Эксперты считают, что рынок недвижимости в августе достиг дна

Мировая экономика достигла дна. Эксперты считают, что и Россия остановила свободное падение экономики, а самые решительные заявляют: второй волны финансового кризиса не будет. Можно ли это сказать о рынке недвижимости? Например, в Хабаровске...

В июле стоимость среднего квадратного метра на вторичном рынке жилья Хабаровска продолжила снижение. Хотя темп его составил уже менее 2% и вышел на среднемесячный показатель этого года - 1,85%. И теперь уже можно с уверенностью сказать, что тренд сменил направление. Математическая модель дает на август показатель изменения темпа близкий к нулю, а на сентябрь - выход в положительную зону. Поэтому значение стоимости среднего квадрата по городу к началу августа (49 731 руб.) можно назвать минимальным.

С уверенностью о предстоящем росте на рынке жилья можно говорить еще и потому, что помимо факторов вторичного рынка, влияющих на цены, давление на него в Хабаровске оказывает и первичный рынок. По итогам первого полугодия в городе более чем в два раза сократился ввод жилья по сравнению с тем же периодом прошлого года, десятки строек заморожены. Вторичный рынок из-за этого недополучит квартиры, рынок начнет сжиматься, к тому же сезонный спрос осенью обычно начинает расти. Все это приведет к росту цен на вторичном рынке.

Поэтому можно сделать вывод: людям, планирующим в этом году приобрести жилье на вторичном рынке, следует поторопиться. Август - момент истины, последний месяц, когда можно купить дешевую квартиру. Цены достигли своего дна, и осенью, скорее всего, начнется их рост.

За июль наиболее заметно упали цены предложения среднего квадратного метра у мало-семеек. Во всех районах престижности, кроме района средней отдаленности, снижение наблюдалось более чем на 5%. И при этом они все еще остаются явно переоцененными. Из таблицы стоимости среднего квадратного метра видно, что кроме центра они лидируют во всех районах престижности.

Не желают уступать цены на квартиры новой планировки, да и на хрущевки, в центре города - снижение всего лишь на 0,9%. А учитывая, что трехкомнатные квартиры новой планировки в центре подорожали более чем на 2%, напрашивается вывод: на рынок возвращаются инвесторы, приобретающие квартиры с целью сохранения и приумножения денег в среднесрочной перспективе. И действительно, для этого сейчас самый подходящий момент.

Уже сегодня "хрущевки", как наиболее дешевый и привлекательный вариант для инвесторов, начинают расти в цене. В июле процесс роста предложения на эти квартиры наблюдался во всех районах престижности, кроме окраин, со средним темпом более 4%, а в центре превысив даже 6%.

Если говорить об основной тенденции июля - о снижении, то наиболее охотно шли на него в этом месяце продавцы квартир на окраинах города (Хабаровск-2, пос. Горького, 5-я Площадка). Здесь квартиры предлагают дешевле в среднем на 6%. Поддержали их в районах престижности средней отдаленности (Топографический техникум и Северный микрорайон), где квартиры подешевели более чем на 3%. За два месяца они потеряли в цене около 250 тысяч рублей.

Зато второй месяц подряд дорожают трехкомнатные квартиры новой планировки в центре города. За июль цена на них выросла еще на 2% с лишним (более чем на 130 тысяч руб-лей). И сегодня средняя цена квартиры из десятки самых дорогих на рынке составляет 17 млн 878 тыс. рублей. При этом надо заметить, что некоторые квартиры этого сегмента уже более года стоят в прайс-листах риэлторов без каких-либо подвижек. Очевидно, продавцы твердо уверены, что найдут своего покупателя. И сегодняшняя ситуация на рынке недвижимости дает им такую надежду.

Ну а что же делать тем, у кого заработок составляет менее 60 тыс. руб. и нет накопления около 1,5 млн, а значит, не может рассчитывать на ипотечный кредит от Сбербанка на 10 лет под 13,5% годовых? Покупка двухкомнатной квартиры в Прибрежном микрорайоне на ул. Демьяна Бедного или Большая - Вяземская вам не светит. Но даже если вы обычная жертва кризиса, и заработная плата позволяет только выживать, ищите варианты, занимайте у друзей и родственников, зарабатывайте и покупайте! Дешевле не будет.