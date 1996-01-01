Под карантин попали фрукты

В Хабаровске вновь уничтожена крупная партия зараженных фруктов. Четыре тонны груза были завезены в грузовой порт Хабаровска из Китая, сообщили РИА "Восток-Медиа" в территориальном управлении Россельхознадзора. В косточках яблок, груш и персиков специалисты обнаружили карантинные восточную и персиковую плодожорки. Климат Хабаровского края идентичен климату среды их обитания, поэтому очень велика вероятность акклиматизации и массового размножения насекомых . С начала года было задержано уже более 40 т подобного груза. Большая его часть возвращена импортерам, остальная уничтожена гусеницами тракторов на городской свалке.