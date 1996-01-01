Как получить деньги на капитальный ремонт жилья в Приморье?

Выполнить капитальный ремонт жилья в Приморье за счет федерального бюджета по программе адресного капитального ремонта многоквартирных домов действительно реально. Для этого необходимо выполнить ряд условий.

В ходе интернет-конференции, проводимой на сайте РИА PrimaMedia с директором департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Галиной Лосевой, один из посетителей сайта поинтересовался, как все-таки получить из бюджета деньги на капитальный ремонт многоквартирного дома, где очень много квартир. И помимо этого дом обслуживается управляющей компанией.

- Во-первых, нужно провести общее собрание собственников жилья и принять решение об участии в программе. Причем голосуют люди своими квадратными метрами, а не количеством жильцов в квартире, - объясняет Галина Петровна. - Управляющая компания у вас уже есть. Поэтому следующим шагом станет определение необходимых дому работ - комплексный капитальный ремонт или ремонт внутренних инженерных сетей, лифтов, фасадов и кровель. 5% от стоимости ремонта оплачиваете вы из своего кармана, поэтому общее согласие очень важно. После этого документы направляются в управляющую компанию, а она, в свою очередь, в муниципалитет, который формирует муниципальную адресную программу капитального ремонта и направляет ее в краевую администрацию. На основании муниципальных программ и оформляется заявка в Фонд.

В программе адресного капитального ремонта многоквартирных домов может участвовать любой приморский муниципалитет, независимо от количества населения. Например, в этот раз деньги получат как большие Владивосток, Уссурийск и Находка, так и совсем маленькие поселения - Смоляниново и Подъяпольск.