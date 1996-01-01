«Стройка не должна быть разрушительной»

Строительство новых зданий не должно разрушать уже сложившийся облик города - нельзя красть у будущих поколений то, что передано им в наследство предыдущими. Такого мнения придерживается начальник отдела обеспечения сохранности объектов культурного наследия филиала по ДВФО Федерального государственного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», советник РААСН Анна Мялк.

- Анна Вадимовна, Владивосток - исторический город. Но сегодня в нем активно идет новое строительство. И есть застройщики, считающие, что вместо реконструкции и ремонта зданий прежних эпох лучше и дешевле их снести и на их месте построить новые. Может быть, они правы?

- Это люди, не помнящие родства, приехавшие к нам, чтобы сделать свой бизнес и уехать. И им наплевать на то, что здесь останется. У них есть деньги, и в этом их сила. Их автокраны, бульдозеры, экскаваторы могут разрушить все. Как, например, разрушили куперовскую батарею на территории Морского госуниверситета. И что там сейчас? Вырыли котлован и бросили. К сожалению, все это странно решается.

- Может быть, сегодня слабо идет «отсев» гибельных для историко-культурного наследия города проектов? Хотя бы на этапе рассмотрения градосоветом?

- Странно, что такие проекты вообще представляют на градосовет. Например, недавно обсуждался очередной многоэтажный офисный «монстр» прямо за домом-музеем К. СУХАНОВА. Кроме того, что предлагаемым зданием нарушается историческая композиция застройки, к этому зданию нет отдельного подъезда, все - мимо подъездов жилых домов, по внутриквартальным проездам. И какое должно быть мышление у архитектора, чтобы для окружающей застройки, для всех людей, которые там живут, создать невыносимые условия!

Главное предназначение архитектора - создать благоприятные условия для жизни человека, что в этом случае забыто.

- Надо полагать, строительство объектов саммита АТЭС не нанесет нашему историческому наследию ущерба?

- Трудно сказать. Объекты саммита пока проектируют. Но уже есть опасения. Например, новая дорога от аэропорта должна пересечь рокадную магистраль Владивостокской крепости за «Лесным кварталом» между фортом №6 и литером Ж. Эта дорога сама по себе - памятник, и ее необходимо сохранить. Вряд ли это удастся в первоначальном виде, ее нужно частично реконструировать. Вдоль нее от фабрики «Зари» до б. Горностай - памятники, по которым идут непрерывные экскурсионные маршруты. Как же можно разрезать эту дорогу и прекратить по ней движение! Проектировщики нас убеждают: «Иначе будет удорожание строительства». Я бы сказала не так: предлагается удешевить строительство за счет культурного наследия.

Эту же новую дорогу собирались проложить в районе Седанки через территорию памятника «Ансамбль архиерейского подворья» (Мариинскую обитель). Говорят, что из-за того, что створ дороги пришлось переносить на 100 метров, строительство стало дороже. На самом деле получается «удешевление за счет разрушения памятника». Если бы грамотно проектировали, с самого начала учитывая существующие ограничения по охране памятников, никаких бы проблем не возникло.

- А что по этому поводу сказано в генплане Владивостока?

- В нем памятники не учтены. По архиерейскому подворью трассу провели потому, что именно так она была заложена в генплане города.

Новый генплан города преступен по отношению к памятникам. По многим из них заложено «разрушение». Нам говорят, что он был согласован в Министерстве культуры, но этого согласования почему-то никто не видел. И никто не проводил историко-культурную экспертизу этого документа. А в нем не учтены очень важные условия, изложенные в Градостроительном и Земельном кодексах, в Законе о памятниках. Этим генпланом нельзя руководствоваться, без учета территорий и зон охраны памятников он недействителен.

Ни в одном городе России нет такого, чтобы в этом основном документе развития города не были бы учтены памятники и их охранные зоны! А во Владивостоке сегодня более 500 объектов культурного наследия!

В Земельном кодексе РФ говорится, что использование земель, на которых расположены объекты историко-культурного наследия, в других целях недопустимо. Это - особо охраняемые территории. В нашем генплане этого нет. И как же им можно руководствоваться!? Но на основании его все проектируют, хотят что-то строить и строят!

- Но есть хоть какая-то возможность строить в исторической части города?

- Есть ансамбль застройки исторического центра, и если в нем что-то возможно построить, то новая постройка должна в него вписываться. Архитектор, проектируя на территории этого ансамбля, сначала должен изучить композицию ансамбля, выявить его основные характерные элементы, определить, какое место будет занимать новая постройка в иерархии ансамбля. Это все выявляется и исследуется в проекте зоны охраны памятников. Затем эти условия вносятся в регламенты строительства.

- У каждого архитектора свое мнение, и если один считает, что новый объект прекрасно вписывается в историческую среду, то другой категорически против.

- Есть законы архитектуры, критерии, методики. В законе четко сказано, что подлежит сохранению на территории исторического населенного места - планировка, историческая застройка, историческая объемно-пространственная композиция, масштаб. И каждый архитектор обязан анализировать участок, учитывая природный ландшафт, соотношение между различными городскими пространствами - застроенными, свободными, озелененными и пр., археологический слой, композицию, сочетание объемов, высоты здания, расположение их в квартале или на рельефе и пр. То есть делать то, чему учили в институте. Но, работая над проектами, специалисты часто делают вид, что они этого не видят, не понимают.

У нас есть кварталы, застроенные 2-4 этажными каменными, парадными красивыми зданиями по ул. Светланской. Они стоят близко друг к другу, без промежутков по периметру кварталов. В этом выражается их объемно-пространственная структура. А масштаб - в высоте, протяженности фасадов. Другой тип застройки можно видеть на территориях бывших Экипажной и Офицерской слобод (ул. Махалина, Шефнера и др.). Это усадьбы, которые довольно свободно расположены на рельефе на разреженном пространстве в сочетании с зелеными насаждениями.

Есть структура, характерная для ул. Пушкинской, где плотная малоэтажная городская застройка на рельефе перемежается подпорными стенками и лесенками, и каждый дом расположен на отдельной террасе.

Все это - определенным образом сформированная архитектурная среда, все качества которой обязательно должны сохраняться в новой застройке. Появляясь в старом квартале, она должна иметь точно такую же структуру, как историческая. Здесь невозможно построить башню, потому что это будет разрушением исторической среды, подлежащей охране и сохранению по закону.

- Что может быть противопоставлено строительной анархии?

- Все зависит от действий муниципальных и государственных органов архитектуры. Именно в их компетенции - контроль за соблюдением законодательства в области архитектуры и градостроительства. Закон об объектах культурного наследия - часть градостроительного законодательства РФ и его обязаны выполнять все уровни власти, а также субъекты градостроительной деятельности.

До конца этого года должны быть утверждены все подзаконные акты к Закону о памятниках. Должно появиться и положение об историко-культурной экспертизе участков земли, которые передаются в собственность, пользование или под застройку. Только на основании этой экспертизы органы архитектуры должен принимать решения об их предоставлении. При этом новый объект не обязательно должен быть в зоне охраны памятника.

В Приморском крае любой участок земли должен подвергаться такой экспертизе, потому что в нем могут находиться памятники археологии, а это самые ценные объекты, они проливают свет не только на нашу историю и историю наших предков, но и всего человечества. Во Владивостоке таких объектов известно более 30, а его территория еще недостаточно исследована.

Помимо обязательной историко-культурной экспертизы, на основании которой должна решаться судьба земельного участка под новое строительство, экспертами в обязательном порядке должны исследоваться проекты застройки и территориального планирования с точки зрения соблюдения законодательства об охране памятников, учета требований по ограничениям при строительной деятельности на каждой территории. И лишь затем эти документы могут быть утверждены, и по ним можно работать.

- Зачастую новое строительство начинается до получения всех согласований. Застройщики считают, что, вложив в проект хотя бы рубль, останавливаться уже нельзя.

-Специалисты, которые предоставляют участок, должны изначально поставить все условия строительства и отвечать за это. Им было бы гораздо легче, если бы в карте градостроительного зонирования были учтены все ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия. Исчезли бы возможности различного давления со стороны инвесторов и заказчиков, которые стараются правдами и неправдами заполучить то, что считают лакомым куском.