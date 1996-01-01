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Продления лицензий на строительные работы не ожидается
До окончания действий государственных лицензий на строительно-монтажные работы осталось чуть больше пяти месяцев, и продления не ожидается. Об этом на семинаре в г. Арсеньеве заявил руководитель Приморского филиала Федерального лицензионного центра Владимир САМАРИН. Мероприятие было организовано Альянсом строителей Приморья для руководителей строительных предприятий центральных районов края. Основной темой семинара стало рассмотрение вопросов перехода строительной отрасли на саморегулирование.
Владимир Самарин принял участие в работе семинара и рассказал о текущем состоянии дел в области лицензирования строительно-монтажных работ. "С 1 января 2009 года прекращена выдача новых государственных лицензий, наш центр занимается только переоформлением ранее выданных документов. А через пять с лишним месяцев прекратится действие всех лицензий. Нынешний год определен переходным, в стране должны быть сформированы саморегулируемые организации (СРО) изыскателей, проектировщиков и строителей, которые обеспечат своих членов свидетельствами о допуске к работам", - сообщил руководитель приморского филиала ФЛЦ.
ДосьеНа сегодняшний день в стране уже работает 19 СРО в области строительства, две из них зарегистрированы на Дальнем Востоке - в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске. В Приморье ни одного СРО пока не создано, но подготовительную работу ведут 8 некоммерческих партнерств, из них 6 строительных и 2 проектировочных.
Владимир Самарин также рассказал о том, что в стране появились структуры сомнительного характера, которые приглашают строителей получить самые разные строительные лицензии и допуски: "Много развелось мошенников на этой почве. Руководители владивостокских компаний часто приносят приглашения вступить в партнерства, присланные из других регионов страны. Берешь в руки текст, и по нему сразу видно, что это мошенничество. По таким материалам принимаются меры".
Директор Альянса строителей Приморья Сергей ФЕДОРЕНКО обратился к строителям с просьбой внимательно изучить нормативно-правовые акты. "Есть отдельные лица, которые пользуются правовой неграмотностью строителей и искажают те или иные положения закона.
Требования к СРО и к каждому ее члену достаточно высоки, но, тем не менее, четко закреплены в законе. Перечень работ, по которым нужен допуск СРО, объемный, но исчерпывающий. Поэтому внимательно изучайте законы", - призвал директор Альянса. Об этом сообщает пресс-служба АСП.
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