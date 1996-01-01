Цены на жилье будут понижаться

Главный аналитик Российской Гильдии риелторов Геннадий СТЕРНИК осенью 2008 года говорил о четырех возможных сценариях развития ситуации на строительном рынке России, сообщает РИА "Росбалт". Однако два первых - "консервативный" и "умеренно-пессимистический" - быстро "выбыли из строя". В декабре стало ясно, что ситуация развивается по третьему сценарию - "кризисному". Однако, по мнению эксперта, "катастрофический" сценарий, предусматривающий крах мировой финансовой системы, пока тоже исключать нельзя.

Президент Союза инженеров-сметчиков Павел ГОРЯЧКИН представил недавно данные аналитического центра GED Analytics по 14-ти крупнейшим городам (Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск). Эксперты центра подсчитали, что за I полугодие цены предложения на жилье в Москве в рублях снизились по вторичному рынку на 8%; по первичному - на 4% (в долларовом исчислении в целом по рынку - 14%). При этом, по некоторым другим данным, столичный квадрат за полугодие обесценился на четверть.

По Московской области GED Analytics дает минус 8% на вторичном и первичном рынке. Однако, по данным их коллег, картина еще более удручающая для продавцов: наименьшее падение (15%) коснулось коттеджей и таунхаусов на престижных Рублево-Успенском, Новорижском и Минском шоссе, а также загородных домов в 10-километровой зоне удаленности от МКАД. Объекты по менее престижным направлениям и более удаленные от Москвы потеряли почти треть цены. При этом "индивидуальные" скидки могут составить от 25 до 60%. И, как считают эксперты, это еще не ценовое "дно" в загородном сегменте - до конца года средняя цена может уменьшиться еще на 10-15%.

В Петербурге, по данным GED Analytics, вторичный рынок просел на 13%, первичный - на 12% (в долларовых ценах - 21%). GVA Sawyer дает по Петербургу практически такие же цифры. Сильнее всего упали цены в классе "эконом" (на 21%) и "комфорт" (22%), "бизнес" и "элита" потеряли 5% и 7% соответственно.

В остальных городах снижение средних цен на вторичном рынке, по данным GED Analytics, составило: от 11-12% (Екатеринбург, Красноярск), до 25% (Пермь, Волгоград), сообщает GED Analytics. Самое дорогое жилье остается в Екатеринбурге (55 тыс./кв.м) и Самаре (51 тыс.), дешевое - Казани (37 тыс.) и Омске (35 тыс.). Однако региональные риелторы приводят более пессимистические цифры. Так, в Перми, по их информации, падание цены за первое полугодие составило более 28%, с октября (начала снижения) - 31%. На конец июня средняя стоимость квадрата на вторичном рынке установилась на отметке 41 тыс. руб. В Нижнем Новгороде цены на строящееся жилье снизились на 12% в рублях. В Новосибирске на "вторичке" цены потеряли 15%.

Осенью прошлого года глава корпорации Mirax Group Сергей ПОЛОНСКИЙ пообещал съесть свой галстук, если цены на недвижимость, построенную его компанией, через полтора года не поднимутся на 25%. Прогноз GED Analytics, вроде бы, дает Полонскому слабую надежду на то, что исполнения этого обещания удастся избежать. Аналитики центра утверждают, что оживление рынка недвижимости возможно уже осенью 2009 года - не без помощи государства, которое обещает снизить ипотечные ставки, улучшить условия кредитования, производить госзакупки и т.д.

Однако прогнозы подавляющего числа экспертов для желудка миллиардера неутешительны. Многие сходятся на том, что цены продолжат катиться по наклонной плоскости, а вторая волна кризиса может придать им еще большее ускорение.

По мнению Стерника, в настоящее время российский рынок переходит из стадии кризисного падения к стадии депрессивной стабилизации. Начало роста цен можно ожидать в 2011-12 году, причем темпы будут значительно более низкими, чем в 2000-2001 годах (после дефолта), и в итоге "прайс" стабилизируется на уровне, обеспечивающем рентабельность девелопмента. Доходность строительного бизнеса уже не будет такой, как в прежние "нецивилизованные" времена. В целом рынок сделает новый серьезный шаг в своем становлении и развитии.