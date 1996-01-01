www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Цены на жилье будут понижаться

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Главный аналитик Российской Гильдии риелторов Геннадий СТЕРНИК осенью 2008 года говорил о четырех возможных сценариях развития ситуации на строительном рынке России, сообщает РИА "Росбалт". Однако два первых - "консервативный" и "умеренно-пессимистический" - быстро "выбыли из строя". В декабре стало ясно, что ситуация развивается по третьему сценарию - "кризисному". Однако, по мнению эксперта, "катастрофический" сценарий, предусматривающий крах мировой финансовой системы, пока тоже исключать нельзя.

Президент Союза инженеров-сметчиков Павел ГОРЯЧКИН представил недавно данные аналитического центра GED Analytics по 14-ти крупнейшим городам (Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск). Эксперты центра подсчитали, что за I полугодие цены предложения на жилье в Москве в рублях снизились по вторичному рынку на 8%; по первичному - на 4% (в долларовом исчислении в целом по рынку - 14%). При этом, по некоторым другим данным, столичный квадрат за полугодие обесценился на четверть.

По Московской области GED Analytics дает минус 8% на вторичном и первичном рынке. Однако, по данным их коллег, картина еще более удручающая для продавцов: наименьшее падение (15%) коснулось коттеджей и таунхаусов на престижных Рублево-Успенском, Новорижском и Минском шоссе, а также загородных домов в 10-километровой зоне удаленности от МКАД. Объекты по менее престижным направлениям и более удаленные от Москвы потеряли почти треть цены. При этом "индивидуальные" скидки могут составить от 25 до 60%. И, как считают эксперты, это еще не ценовое "дно" в загородном сегменте - до конца года средняя цена может уменьшиться еще на 10-15%.

В Петербурге, по данным GED Analytics, вторичный рынок просел на 13%, первичный - на 12% (в долларовых ценах - 21%). GVA Sawyer дает по Петербургу практически такие же цифры. Сильнее всего упали цены в классе "эконом" (на 21%) и "комфорт" (22%), "бизнес" и "элита" потеряли 5% и 7% соответственно.

В остальных городах снижение средних цен на вторичном рынке, по данным GED Analytics, составило: от 11-12% (Екатеринбург, Красноярск), до 25% (Пермь, Волгоград), сообщает GED Analytics. Самое дорогое жилье остается в Екатеринбурге (55 тыс./кв.м) и Самаре (51 тыс.), дешевое - Казани (37 тыс.) и Омске (35 тыс.). Однако региональные риелторы приводят более пессимистические цифры. Так, в Перми, по их информации, падание цены за первое полугодие составило более 28%, с октября (начала снижения) - 31%. На конец июня средняя стоимость квадрата на вторичном рынке установилась на отметке 41 тыс. руб. В Нижнем Новгороде цены на строящееся жилье снизились на 12% в рублях. В Новосибирске на "вторичке" цены потеряли 15%.

Осенью прошлого года глава корпорации Mirax Group Сергей ПОЛОНСКИЙ пообещал съесть свой галстук, если цены на недвижимость, построенную его компанией, через полтора года не поднимутся на 25%. Прогноз GED Analytics, вроде бы, дает Полонскому слабую надежду на то, что исполнения этого обещания удастся избежать. Аналитики центра утверждают, что оживление рынка недвижимости возможно уже осенью 2009 года - не без помощи государства, которое обещает снизить ипотечные ставки, улучшить условия кредитования, производить госзакупки и т.д.

Однако прогнозы подавляющего числа экспертов для желудка миллиардера неутешительны. Многие сходятся на том, что цены продолжат катиться по наклонной плоскости, а вторая волна кризиса может придать им еще большее ускорение.

По мнению Стерника, в настоящее время российский рынок переходит из стадии кризисного падения к стадии депрессивной стабилизации. Начало роста цен можно ожидать в 2011-12 году, причем темпы будут значительно более низкими, чем в 2000-2001 годах (после дефолта), и в итоге "прайс" стабилизируется на уровне, обеспечивающем рентабельность девелопмента. Доходность строительного бизнеса уже не будет такой, как в прежние "нецивилизованные" времена. В целом рынок сделает новый серьезный шаг в своем становлении и развитии.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru